【內幕】川習會前關稅開牌避風險 「台灣模式」成關鍵推手

府方曾研判台美關稅攤牌若拖到4月川習會前後將增加風險，所幸14日美方已經通知台灣官員赴美達成最後總結。（合成照片／總統府提供、美聯社）





台美關稅談判歷經10個月今（16日）結果出爐，這次我方取得兩個最優惠待遇，一、對等關稅15％不疊加，為美國逆差國中最低的稅率，與日、韓、歐盟同等；二是美國未來課徵232條款關稅，台灣享「最優惠待遇」。行政院長卓榮泰表示，台灣談判設定的4大目標全都達成，包括關稅調降、半導體赴美投資享232條款待遇、與美方合作建構供應鏈模式以及全球AI供應鏈戰略夥伴關係。回顧長達十個月的談判幕後，也如同賴政府先前預判，沒拖到4月川習會增加風險變數，「台灣模式」成為談判桌上最大優勢。

廣告 廣告

政院達成四大目標 半導體關稅與投資金額成關鍵

14日晚間，行政院台美經貿工作小組正式通告，行政副院長鄭麗君、行政院經貿辦公室總談判代表楊珍妮所率領的我方談判團隊，晚間出發赴美，進行第六輪磋商，也預期台美關稅談判進入尾聲，因此也公布四項預期目標，包括：

◆對等關稅再調降且不疊加MFN。

◆232條款半導體、半導體衍生品及其他項目關稅最優惠待遇。

◆以「台灣模式」打入美國供應鏈。

◆促進臺美貿易平衡，形成臺美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

上述四大目標也說明關稅稅率跟投資金額幾乎大致底定。回顧這十個月冗長談判，據透露，美方向來認為台灣對美一直有半導體傾銷問題，關稅談判一開始就分成兩部分：232條款與一般關稅，一般關稅基本上去年十月已經大致底定，這三個月談判團隊將全部心力都放在半導體關稅與投資金額的部分。

卓榮泰今天公布台美關稅談判結果，大讚團隊「擊出一支漂亮全壘打」。（王侑聖攝）

首次談判僅「4人小組」上桌 美方給上千頁文件

台灣方面由鄭麗君領軍加上楊珍妮為固定與談成員。據透露，首輪談判大約從2025年4月開始，第一次去時美方非常謹慎保密，只指定4人能進去，因此由駐美代表俞大㵢、國安會代表跟鄭麗君跟楊珍妮進入首談。當時美方給了三份談判文件，共達上千頁，包括一份厚達上百頁、與世界各國一致的協議書、另一份單獨針對台灣談判的協議、最後是最關鍵的是232條款中跟台灣相關的半導體關稅協議。

相較於其他國家談判隊伍浩浩蕩蕩聲勢浩大，像是韓國還找三星電子會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣，以及韓華集團副會長金東官，南韓三大產業巨頭加入談判隊伍，我國首輪只有關鍵4人小組單槍匹馬，加上背後無數的部會、府院官員在線上奧援，直到後面數輪談判才能不斷加入其他相關部會，幾乎是政府要員輪番上陣跟無數公務員協助書面資料，才能達成最後成果。

鄭麗君領軍「4人小組」參加首次談判，美方就給了3份、多達上千頁的文件。（資料照片／陳愷巨攝）

鄭麗君領軍「4人小組」參加首次談判，美方就給了3份、多達上千頁的文件。（資料照片／陳愷巨攝）

談判過程各部會繃緊神經 常從半夜開到清晨

據透露，對美談判的過程，不只是對美國，還有回台後對府院、國會的溝通協調程序也相當冗雜。線上談判時，由於談判合約是一整本，但談判小組必須先用人力將各種協約條件一塊塊分割出來給相關部會，像是農漁業部分要單獨抽出給農業部審定、汽車關稅要單獨列出談判部分給經濟部等等，線上談判時，各部會成員都必須隨時待命，等到談到自家部會範圍才能進入會議室，加上又要配合美方時間，談判時間經常都是半夜到清晨，過程費工耗時。

據悉，台美談判分兩部分，關稅的部分是跟美國貿易代表署（USTR）談；投資則是跟美國商務部談，大約10月左右台美關稅達成初步階段成果，只剩投資金額與232條款未底定；且當時國內也不清楚美方最後會如何宣布與台灣關稅總結，是要分開宣布？還是最後談成一整包？主動權不諱言還是在美方身上居多。且因為各國談判後宣布方式都不一樣，像是歐盟關稅是由美國總統川普親自開記者會，越南關稅則是越南總理跟川普通電話後拍板，也有國家採取書面方式。

行政院各部會在談判期間往往繃緊神經，常常從半夜一路開會到清晨。（資料照片／陳愷巨攝）

研判美在「川習會」前敲定關稅 鄭麗君機票早訂好

而我國與美方在232條款全數談完後，最後由鄭麗君與楊珍妮親自飛美國，與AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部盧特尼克部長，簽署MOU後，雙方各自發布新聞稿、開記者會宣布。賴政府核心幕僚表示，2026年元旦後鄭麗君飛美的機票已經備好，只等填日期，美方一同意最後總結，我方就能立刻起飛赴美，而政府內部也研判，最慢絕對不能拖到4月川習會登場，如此一來增添台美關稅變數，所幸最後關稅宣布時間也如賴政府預期在農曆春節前給傳統產業一劑強心針。

（延伸閱讀：台美關稅談妥 鄭麗君曝：「232條款」享投資產能2.5倍零關稅）

以半導體優勢談判 竹科經驗促成「台灣模式」

據聞，關稅早已經談妥比照日韓待遇的15％、且不疊加後，談判團隊最大關鍵重點在於投資金額與232條款的部分，核心幕僚提到，外界一直稱台灣是犧牲傳統產業救半導體，這完全是錯誤，反過來說，「應該是要用半導體相關的232條款幫傳統產業換得最好的關稅優惠！」因此最後稅率調降為與日韓、歐盟同等，讓我國工具機、手工具等傳統產業競爭力大幅提升。

台灣最大優勢就是半導體，也是用此當建立最好232條款談判槓桿，美國政府想要確保自己是AI發展的領導戰略地位，他們不斷要求各國企業投資；我國有新竹科學園區的運作模式與完整供應鏈產業，也是美國最缺乏的整合AI產業關鍵力量。因此談判過程中，竹科運作模式不斷被提到談判台上，包括過去台灣成立竹科管理局全權處理科學園區的水電、土地、稅率等問題，透過行政權一併解決廠商各種困難，未來台灣隊也會加入美國AI產業，搶先卡位，台美合作建立科技聚落，更替台灣談判增加許多優勢條件，這也是後來促成「台灣模式」的成形。

竹科運做的經驗

促成所謂「台灣模式」。（資料照片）

台美經貿工作小組新聞稿也提及，去年8月起我方以「台灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作，並持續向美方爭取對等關稅及232關稅優惠待遇；由於談判時美方尚未正式公布232半導體及衍生品關稅，因此雙方採預設情境談判，經雙方諮商後，美方承諾若美方制定232半導體及衍生品關稅，將給予我方最優惠待遇。經總結會議確認，我方取得半導體、半導體衍生品業者對美投資一定配額免稅的優惠條件，且配額外仍享有最優惠稅率，其稅率待美方未來進一步公布。

（延伸閱讀：美國車輸台「汽車關稅有望調降成0%？」 鄭麗君回應了）

川普政府跳脫傳統政治 更像公司商業談判

據指出，其實與川普政府領導的美國團隊談判，不能用過去傳統的地緣政治去思考，他們更像是公司商業談判，問台灣能出多少、要付出多少條件換取關稅調降條件，經過這10個月與美方的交手，我國政府也培養出一套應對方式，除了維持民主夥伴的價值與思維外，更應該思考的是台灣能開出怎樣的條件、培養哪些優勢與美方斡旋、談判，達成互利共生將是未來台美合作的最大議題。