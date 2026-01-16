【內幕】川習會前關稅開牌避風險 「台灣模式」成關鍵推手
台美關稅談判歷經10個月今（16日）結果出爐，這次我方取得兩個最優惠待遇，一、對等關稅15％不疊加，為美國逆差國中最低的稅率，與日、韓、歐盟同等；二是美國未來課徵232條款關稅，台灣享「最優惠待遇」。行政院長卓榮泰表示，台灣談判設定的4大目標全都達成，包括關稅調降、半導體赴美投資享232條款待遇、與美方合作建構供應鏈模式以及全球AI供應鏈戰略夥伴關係。回顧長達十個月的談判幕後，也如同賴政府先前預判，沒拖到4月川習會增加風險變數，「台灣模式」成為談判桌上最大優勢。
政院達成四大目標 半導體關稅與投資金額成關鍵
14日晚間，行政院台美經貿工作小組正式通告，行政副院長鄭麗君、行政院經貿辦公室總談判代表楊珍妮所率領的我方談判團隊，晚間出發赴美，進行第六輪磋商，也預期台美關稅談判進入尾聲，因此也公布四項預期目標，包括：
◆對等關稅再調降且不疊加MFN。
◆232條款半導體、半導體衍生品及其他項目關稅最優惠待遇。
◆以「台灣模式」打入美國供應鏈。
◆促進臺美貿易平衡，形成臺美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。
上述四大目標也說明關稅稅率跟投資金額幾乎大致底定。回顧這十個月冗長談判，據透露，美方向來認為台灣對美一直有半導體傾銷問題，關稅談判一開始就分成兩部分：232條款與一般關稅，一般關稅基本上去年十月已經大致底定，這三個月談判團隊將全部心力都放在半導體關稅與投資金額的部分。
首次談判僅「4人小組」上桌 美方給上千頁文件
台灣方面由鄭麗君領軍加上楊珍妮為固定與談成員。據透露，首輪談判大約從2025年4月開始，第一次去時美方非常謹慎保密，只指定4人能進去，因此由駐美代表俞大㵢、國安會代表跟鄭麗君跟楊珍妮進入首談。當時美方給了三份談判文件，共達上千頁，包括一份厚達上百頁、與世界各國一致的協議書、另一份單獨針對台灣談判的協議、最後是最關鍵的是232條款中跟台灣相關的半導體關稅協議。
相較於其他國家談判隊伍浩浩蕩蕩聲勢浩大，像是韓國還找三星電子會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣，以及韓華集團副會長金東官，南韓三大產業巨頭加入談判隊伍，我國首輪只有關鍵4人小組單槍匹馬，加上背後無數的部會、府院官員在線上奧援，直到後面數輪談判才能不斷加入其他相關部會，幾乎是政府要員輪番上陣跟無數公務員協助書面資料，才能達成最後成果。
鄭麗君領軍「4人小組」參加首次談判，美方就給了3份、多達上千頁的文件。（資料照片／陳愷巨攝）
談判過程各部會繃緊神經 常從半夜開到清晨
據透露，對美談判的過程，不只是對美國，還有回台後對府院、國會的溝通協調程序也相當冗雜。線上談判時，由於談判合約是一整本，但談判小組必須先用人力將各種協約條件一塊塊分割出來給相關部會，像是農漁業部分要單獨抽出給農業部審定、汽車關稅要單獨列出談判部分給經濟部等等，線上談判時，各部會成員都必須隨時待命，等到談到自家部會範圍才能進入會議室，加上又要配合美方時間，談判時間經常都是半夜到清晨，過程費工耗時。
據悉，台美談判分兩部分，關稅的部分是跟美國貿易代表署（USTR）談；投資則是跟美國商務部談，大約10月左右台美關稅達成初步階段成果，只剩投資金額與232條款未底定；且當時國內也不清楚美方最後會如何宣布與台灣關稅總結，是要分開宣布？還是最後談成一整包？主動權不諱言還是在美方身上居多。且因為各國談判後宣布方式都不一樣，像是歐盟關稅是由美國總統川普親自開記者會，越南關稅則是越南總理跟川普通電話後拍板，也有國家採取書面方式。
研判美在「川習會」前敲定關稅 鄭麗君機票早訂好
而我國與美方在232條款全數談完後，最後由鄭麗君與楊珍妮親自飛美國，與AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部盧特尼克部長，簽署MOU後，雙方各自發布新聞稿、開記者會宣布。賴政府核心幕僚表示，2026年元旦後鄭麗君飛美的機票已經備好，只等填日期，美方一同意最後總結，我方就能立刻起飛赴美，而政府內部也研判，最慢絕對不能拖到4月川習會登場，如此一來增添台美關稅變數，所幸最後關稅宣布時間也如賴政府預期在農曆春節前給傳統產業一劑強心針。
（延伸閱讀：台美關稅談妥 鄭麗君曝：「232條款」享投資產能2.5倍零關稅）
以半導體優勢談判 竹科經驗促成「台灣模式」
據聞，關稅早已經談妥比照日韓待遇的15％、且不疊加後，談判團隊最大關鍵重點在於投資金額與232條款的部分，核心幕僚提到，外界一直稱台灣是犧牲傳統產業救半導體，這完全是錯誤，反過來說，「應該是要用半導體相關的232條款幫傳統產業換得最好的關稅優惠！」因此最後稅率調降為與日韓、歐盟同等，讓我國工具機、手工具等傳統產業競爭力大幅提升。
台灣最大優勢就是半導體，也是用此當建立最好232條款談判槓桿，美國政府想要確保自己是AI發展的領導戰略地位，他們不斷要求各國企業投資；我國有新竹科學園區的運作模式與完整供應鏈產業，也是美國最缺乏的整合AI產業關鍵力量。因此談判過程中，竹科運作模式不斷被提到談判台上，包括過去台灣成立竹科管理局全權處理科學園區的水電、土地、稅率等問題，透過行政權一併解決廠商各種困難，未來台灣隊也會加入美國AI產業，搶先卡位，台美合作建立科技聚落，更替台灣談判增加許多優勢條件，這也是後來促成「台灣模式」的成形。
促成所謂「台灣模式」。（資料照片）
台美經貿工作小組新聞稿也提及，去年8月起我方以「台灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作，並持續向美方爭取對等關稅及232關稅優惠待遇；由於談判時美方尚未正式公布232半導體及衍生品關稅，因此雙方採預設情境談判，經雙方諮商後，美方承諾若美方制定232半導體及衍生品關稅，將給予我方最優惠待遇。經總結會議確認，我方取得半導體、半導體衍生品業者對美投資一定配額免稅的優惠條件，且配額外仍享有最優惠稅率，其稅率待美方未來進一步公布。
（延伸閱讀：美國車輸台「汽車關稅有望調降成0%？」 鄭麗君回應了）
川普政府跳脫傳統政治 更像公司商業談判
據指出，其實與川普政府領導的美國團隊談判，不能用過去傳統的地緣政治去思考，他們更像是公司商業談判，問台灣能出多少、要付出多少條件換取關稅調降條件，經過這10個月與美方的交手，我國政府也培養出一套應對方式，除了維持民主夥伴的價值與思維外，更應該思考的是台灣能開出怎樣的條件、培養哪些優勢與美方斡旋、談判，達成互利共生將是未來台美合作的最大議題。
其他人也在看
張文決裂家人自我封閉 疑遭怒斥「廢材」成墜魔關鍵
去年12月19日在台北車站、捷運中山站製造隨機殺人案，造成3死11傷後墜樓身亡的27歲張文，檢方偵結認定為孤狼犯案。調查顯示，張文生長於高知識水準家庭，父親曾在他當志願役時怒罵「你就是個廢材」，這6個字疑似成為他徹底自我封閉、墜入魔道的導火線。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 62
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 6 小時前 ・ 81
胡瓜被指漲價才續約《綜藝大集合》？冷笑曝真相：儘量用錢侮辱我
胡瓜與民視的合約問題備受關注，日前傳出他回歸《綜藝大集合》主持，16日出席《週末最強大》記者會時，他無奈表示從沒講過不主持《綜藝大集合》，只是合約到了。而外傳是因價碼談不攏，胡瓜也忍不住說：「盡量用錢來侮辱我，但問題就是沒有簽啊。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 1
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 1 天前 ・ 350
稱對岸只打台北、打賴清德！陳玉珍「我本就不是台灣人」她爆美智庫嚇壞
國民黨立委陳玉珍強推法案，反紫光奇遊團成員許美華指出，美國智庫友人拜訪陳玉珍，想了解她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，還直言「我是福建人，我本來就不是台灣人」，令人傻眼。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 427
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 97
傳「停賣蛋撻」網友罵翻！ 肯德基揭真相：我認輸...
台灣肯德基最暢銷的餐點原味葡式蛋撻深獲民眾喜愛，未料業者昨（15日）突然公告，聲稱賣了28年的經典原味蛋撻即將正式走入歷史，讓許多網友傻眼，有些人直呼不能接受，有些人則是反感這樣的負面行銷方式。肯德基今（16日）上午正式說明，證實了所謂停賣蛋撻的背後原因。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 3
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 79
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 237
薑放太久發芽吃了會中毒？食藥署公布正解 點名「1情況」要當心
買了新鮮食材回家，如果放了一段時間沒有煮，不是發霉爛掉，就是開始發芽了。如果不小心把薑放太久長出新芽，傳言吃了之後可能會中毒，這種說法正確嗎？對此，食藥署解答了。三立新聞網 setn.com ・ 48 分鐘前 ・ 1
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 35
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 1 天前 ・ 145
中國鐵了心封殺H200！謝金河：黃仁勳中國夢失算 輝達恐被超車
美國總統川普政府正式批准輝達AI晶片H200銷往中國，財信傳媒董事長謝金河指出，近日北京傳出禁止中國企業使用H200，也使得黃仁勳撥動的如意算盤失算，直言輝達股價「很可能被Google超車。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 81
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 23
讓台美關稅降至15％！他點名「2大功臣」狂讚 藍白唱衰被嗆爆
台美對等關稅確定了！不僅關稅降至15％不疊加，享232「最惠國待遇」，與日、韓、歐盟齊平，還達成擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係等四大目標。消息一出，談判團隊立刻被讚爆，而先前藍白唱衰台灣關稅的行徑，也受到了檢視。對此，東吳大學政治系副教授陳方隅今（16）日就直接開嗆藍白，「不知道這些人接下來會講什麼？」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 250
陳亭妃出線民進黨穩了？藍議員搖頭「難關正要開始」：初選這事已重傷綠營
民進黨台南、高雄初選結果先後出爐，分別由立委陳亭妃、賴瑞隆出線，在台南市部分，被視為總統賴清德嫡系子弟兵的立委林俊憲，最終以2.69％差距落敗；國民黨議員鍾沛君分析，雖然民進黨過往在初選結束後都能快速調整、團結，但這次狀況完全不同，「真正的難關正要開始」。鍾沛君在《57爆新聞》節目中指出，在過往的初選中，民進黨都能在結果出爐後快速癒合，但這次台南市卻稍有......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 56
政府發錢！16歲以上就能登記「運動幣」看比賽、買球鞋都能用
為落實全民運動政策目標，運動部正式宣布，自民國115年起，將原本的「青春動滋券」轉型為「運動幣」。此次政策擴大發放對象至年滿16歲以上（民國99年1月1日以前出生）60萬份，每份面額500元，邀請全民健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 9
34歲梁云菲認「已切除子宮」！ 痛到失控爆哭：我是不完整的女人嗎？
「國光女神」梁云菲16日公開一段手術紀錄影片，坦言因罹患子宮肌腺瘤，長期承受經期大量出血與劇烈疼痛，在評估自身狀況與人生規劃後，決定切除子宮。影片中包含她痛到落淚、在病床上哭泣的畫面，對她來說，是一段身心都相當煎熬的過程。姊妹淘 ・ 2 小時前 ・ 2
母女愛囤紙箱！2人都罹患血癌 她警告：含一級致癌物
營養師黃品瑄表示，曾有一對母女因長期於家中囤放劣質紙箱，結果兩人一同罹患白血病。她提醒，品質不良的紙箱在製作過程中使用含甲醛的膠水、油墨，長期吸入對身體健康威脅不小。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 14
黃國昌回台灣說一堆543！他驚見「美方1舉動」：美國真的對黃國昌很不爽
民眾黨主席黃國昌日前率團訪問華府，14日清晨返台召開記者會，並稱1.25兆特別預算但對美軍購僅有3000多億。不過此一說法則是遭到國防部駁斥，美國在台協會（AIT）昨晚發聲打臉黃國昌。此外，政治工作者周軒也觀察到台灣時間15日凌晨美國媒體的兩則報導，讓他直呼「美國大概真的對黃國昌很不爽」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 304