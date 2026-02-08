【內幕】左批鄭麗文、右轟谷立言 黨政人士：黃國昌想在兩岸關係另闢蹊徑

民眾黨主席黃國昌卸下立委身份後，針對台灣涉外關係動作頻頻。（資料照片／王侑聖攝）





民眾黨主席黃國昌卸下立委身份後，針對台灣涉外關係動作頻頻；一方面公開批評國民黨主席鄭麗文的兩岸和平框架，另外在媒體專訪中批判美國在台協會處長谷立言「介入內政」。黨政人士分析，黃國昌或許想在兩岸關係上「走自己的路」，也不排除他有意安排訪問中國。黨政人士分析，這並不代表黃國昌是否改變對中國立場，而是希望展現自己有能力處理兩岸關係。

（張哲偉攝）

黃國昌近日批評美國在台協會處長谷立言「介入台灣內政太深，表現的跟個台灣的官員一樣」，並指谷立言的態度與華府「落差很大」。

廣告 廣告

衝著谷立言而來 黨政人士認黃有意建立自己與中連結

藍白立委阻擋美國對軍購引發美國兩黨參議員不滿，除了民眾黨前主席柯文哲日前在記者會上表示，民眾黨會與華盛頓直接溝通之外，黃國昌透過國內平面媒體專訪，批評美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）「介入台灣內政太深，表現的跟個台灣的官員一樣」，並指谷立言的態度與華府「落差很大」。

黃國昌專訪衝著谷立言而來，讓政壇對其下一步規劃有更多想像。黨政人士分析，依黃國昌一直以來的動作模式推測，從不久前接受前立委蔡正元專訪，自稱祖源福建「紫雲黃氏」，或許有意建立自己與中國的連結；之後又接受平面媒體專訪，公開批判谷立言，或說他想要安排訪問中國。

黨政人士指出，這無關黃國昌是否會改變對中國的立場，而是想要展現自己也可以處理兩岸關係。

（陳愷巨攝）

公開譏諷谷立言，「只比科長大一點」。

谷立言只比科長大一點？ 江啟臣、盧秀燕接連反對

黨政人士指出，不久前黃國昌訪問美國，也覺得自己去一趟美國就能夠可以處理對外關係；日前黃國昌也公開批判鄭麗文提出的兩岸「和平框架」，因此在兩岸議題方面可能也「想要走自己的路」。

相對於黃國昌，柯文哲和國民黨不約而同表達反對立場。針對美國一再提醒《國防特別條例》的重要性與急迫性，柯文哲公開表示，台灣不是民進黨的專利，「美國也不是民進黨的藉口！」若有問題民眾黨會與華府直接溝通。

國民黨副主席蕭旭岑更公開譏諷谷立言，「只比科長大一點」，批他沒有資格對台灣「指手畫腳」，不但引發綠營批評，國民黨副主席江啟臣、台中市長盧秀燕等藍營高層也公開反對此言論。

（張哲偉攝）

馬政府任內的AIT處長楊甦棣與司徒文，曾私下對於馬英九政府在對美軍事採購上的曖昧態度表達質疑，部分資訊甚至在後來的「維基解密」檔案揭露。

馬政府任內AIT處長 對馬軍購曖昧態度表達懷疑

事實上，馬政府任內的AIT處長楊甦棣（Stephen Young）與司徒文（William Stanton），便曾就軍事採購議題與馬政府交手，也曾私下對於馬政府在對美軍事採購上的曖昧態度表達質疑，部分資訊甚至在後來的「維基解密」檔案揭露。

過去在馬政府時期便扮演重要幕僚角色的蕭旭岑，對國安高層與AIT處長的互動，尤其針對台美政治及貿易、兩岸關係甚至過境外交等關鍵過程並不陌生。如今蕭旭岑除了反對台美國防合作，更公開嘲諷AIT處長的代表性，也讓政壇萌生時移勢易之感。

根據公開資訊，AIT台北辦事處實質業務於等同一般美國大使館的業務，高雄辦事處則類似總領事館，兩處均負有政治、經濟、核發簽證等外交功能。美國在台協會台北辦事處官員最大宗來源除了國務院外交官外，其次分別為美國國防部及美國商務部海外商務服務處等機構之外派官員，近年來隨著資訊公開，美國派有部隊駐台的訊息也為外界所知。（責任編輯：卓琦）

更多上報報導

首波新北政見亮相 黃國昌推「都更三新箭」加速老屋重建

黃國昌評AIT遭政院批不專業 民眾黨反擊：廉價政治操作

3監委濫用公務車僅被要求道歉 柯文哲喊廢除監院、黃國昌嗆預算刪到0元