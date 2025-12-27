內幕／彰化派系反彈太大 謝衣鳯恐退選2026

▲據了解，若由謝衣鳯參選縣長、弟弟謝典林又要爭議長，地方反彈聲浪實在太大，謝家經考量，應會優先保住議長大位，而黨中央也只能尊重謝家考量。（圖／翻攝謝衣鳯臉書，2025.12.04）

[NOWnews今日新聞] 藍綠備戰2026年九合一選舉，除六都選區之外，全國最大縣：彰化縣的選情也備受關注。民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但迄今無下文。據了解，若由謝衣鳯參選縣長、弟弟謝典林又要爭議長，地方反彈聲浪實在太大，謝家經考量，應會優先保住議長大位，而黨中央也只能尊重謝家考量。

而若謝衣鳯確定不參選，現任縣長王惠美積極栽培的前副縣長洪榮章、縣府參議柯呈枋由誰出線，仍待黨中央評估，地方甚至傳出，日前曾參選黨主席的前縣長卓伯源，在確定謝家不推派人選的狀況下，也有意回鍋參選。

彰化縣長過去一直有「魔咒」，從1989年第一位民進黨縣長周清玉當選以來，9屆彰化縣長一直是綠一任、藍兩任，周清玉一屆、阮剛猛（藍）兩屆，然後翁金珠一屆、 卓伯源（藍）兩屆，然後魏明谷一屆、王惠美兩屆。如果照此規律，本次彰化縣長，可能會由綠營勝出。

不過事實上，彰化選情主要仍由地方派系決定，南彰化的謝家稱霸地方40多年，從已故立委謝言信起家，到現在謝衣鳯、謝典林已是第三代。謝典林2009年首度當選議長，成為全國最年輕議長，自此謝家在彰化掌握議長與一席立委。這次謝衣鳯原本也有意從立委挑戰縣長，但姊姊當縣長、弟弟當議長，將創下地方自治史首例，地方反彈聲量太大，謝家已漸漸打消念頭。

據了解，謝家除了考量觀感外，一方面家族資源有限，拚完縣長後又要搶議長，會非常辛苦；另一方面，即使要拚縣長，謝衣鳯確實也沒有百分之百必勝把握，不如還是先守護現有版圖，保住立委與議長，即使陳素月當選縣長，謝典林續任議長仍有實力影響地方政策與預算，對謝家不是壞事。

對於彰化選戰布局，身兼國民黨彰化縣黨部主委的謝衣鳯日前受訪說，將會儘快來敲定人選，找出最適合的候選人。謝典林在26日播出的YouTube網路節目《2026大車拚》中，被問到是否會代姐出征選縣長？他說，「我們一直在準備的道路上，但是沒有決定。」

