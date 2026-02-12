【內幕】彰化謝家長輩因「姊弟相爭」分裂 大伯謝新興挺謝衣鳯恐斷謝典霖議長路





國民黨2026九合一大選縣市長提名作業卡關，新竹縣、台中市及彰化縣陷入選將相爭僵局，掀起基層藍軍焦慮，擁有雄厚地方實力的「彰化謝家」成員，近期也因縣長、議長選戰產生嚴重意見分歧。據了解，三大有線電視負責人謝新隆及前立委鄭汝芬夫妻二人，因力挺兒子謝典霖爭取議長連任，不只一次嘗試勸退女兒藍委謝衣鳯競選縣長；不過，在議長之戰中支持資深議員許原龍的「謝家掌門人」謝新興，則承諾會幫助謝衣鳯拿到國民黨縣長提名資格，盼藉此截斷謝典霖連任議長的機會，讓許登上議會龍頭寶座。

一個家族兩條戰線 內部歧見延燒

備戰年底選戰，國民黨有多達9個執政縣市需力拼「交棒」，現卻爆出多個縣市選將相爭、黨中央協調無力等難關，包含藍委江啟臣、楊瓊瓔的台中市長「姊弟之爭」，新竹縣副縣長陳見賢、藍委徐欣瑩的初選廝殺等，讓提名進度相當緩慢。其中，彰化縣議長謝典霖日前雖宣布退出縣長選戰，將專心爭取議長連任，看似謝家已達成「姊姊選縣長、弟弟選議長」共識，但據了解，謝新隆及鄭汝芬仍認為「縣長議長只能擇一」，希望能在農曆過年前打消謝衣鳯競選縣長的念頭。

（謝典霖臉書）

彰化謝家表面上分工明確，實際上內部暗潮洶湧。謝家姊弟的父母、謝新隆與鄭汝芬（右）傾向全力力挺兒子謝典霖續拚議長，並認為「地方兩長」只能擇一，導致家族整合難題至今仍未解。（謝典林臉書）

一名國民黨中部輔選人士透露，謝新隆本月初以一份手中掌握的藍營內參民調，勸說謝衣鳯若她參選彰化縣長，沒有百分之百把握能贏民進黨候選人陳素月，加上家族內部不可能同時佔據縣長及議長，希望謝衣鳯能退出縣長選戰，由現任彰化縣政府參議的柯呈枋披掛上陣，讓家族全力幫助謝典霖續任議長。該人士續指，謝新隆隱晦向謝衣鳯表示，彰化縣執政長期是「綠一屆藍二屆」現象，謝衣鳯可以再擔任一屆立委，等到2030年再挑戰縣長也不遲。

（柯呈枋臉書）

謝新隆近期拿出藍營內參民調私下勸退謝衣鳯，直言她投入彰化縣長選戰勝算並不保險，加上家族無法同時布局縣長、議長兩線，盼她先踩煞車退選，改推柯呈枋出戰。

然而，即便謝新隆苦勸謝衣鳯為家族佈局著想退選縣長，但謝衣鳯仍未萌生退意，反而更氣憤謝新隆及鄭汝芬過於偏袒謝典霖，居然想只靠一份民調就逼退她。據悉，謝衣鳯私下跟黨中央高層大吐苦水，表示祖父、前立委謝言信一生所望就是讓謝家「出一個縣長」，她絕不會輕易放棄，希望能獲得黨中央的全力支持，甚至希望黨高層能出手介入家族內部討論、協助整合彰化泛藍力量。

拍桌怒嗆、兄弟不往來 謝家內鬥全曝光

該輔選人士說，謝新隆除了嘗試勸退謝衣鳯外，也曾於1月初找上許原龍，希望許能為了地方勢力和諧共處放棄爭取議長，氣得許當場拍桌大罵，要謝新隆回去好好思考「誰手上的議員票比較多」。他指出，謝新隆被許當面怒斥後也相當不滿，認為是謝新興放任許爭奪議長，兩兄弟至此不相往來、聯繫，讓謝家面臨分裂危機。

議長戰火恐再起，謝典霖動向牽動謝衣鳯、許原龍（中）三方角力。（擷取彰化西勢仔聖安宮太子團臉書）

另有知情人士指出，謝衣鳯曾在1月中前往拜訪謝新興，希望能獲得大伯的支持與金援，讓她幫謝家拚一次縣長；雖然當時並未獲得謝新興的正面答覆，但謝新興的「拜把兄弟」許原龍今年劍指議長大位，謝新興評估後認為，只要謝衣鳯代表國民黨登記參選彰化縣長，將能大幅降低謝典霖爭取議長的正當性，因此於1月底答應謝衣鳯會全力相助，幫她拿到國民黨的縣長提名資格。

王侑聖攝

謝衣鳯1月中拜會謝新興爭取支持未果，但隨著許原龍拚議長，謝新興評估後轉向力挺謝衣鳯，承諾協助她爭取國民黨縣長提名。

但該人士分析，謝典霖1月底「開箱豪宅」影片造成謝家形象受損，謝家長輩對此事件卻沒有出面受訪「滅火」，反而是謝新隆參與地方活動時再度向外界強調，稱謝家尚未決定是否要參選縣長、議長，讓基層藍軍一頭霧水。此外，謝新興私下也並未和其他泛藍陣營基層大力宣傳謝衣鳯參選縣長，也沒有提供謝衣鳯任何資源固樁，不免讓人懷疑謝新興是否還另有盤算，並非真心力拱謝衣鳯競選彰化縣長。（責任編輯：王晨芝）

謝典林帶網紅「億百豪森」拍攝豪宅內部，引發外界質疑「炫富敗票」，地方政壇關注對謝衣鳯爭取縣長提名的影響。（取自億百豪森IG）

