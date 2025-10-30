內幕／挺林岱樺原因曝！正國會：給機會說明

▲這波表態潮背後並非派系開會討論後的決議，而是公職「看到林佳龍動了，才跟著表態」。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 官司纏身的民進黨立委林岱樺，將在本週六於高雄舉行 「大改革！護國市長」造勢晚會，正國會掌門人、外交部長林佳龍率先發文力挺，隨後多位正國會公職相繼響應，引發外界側目。然而，據了解，這波表態潮背後並非派系開會討論後的決議，而是公職「看到林佳龍動了，才跟著表態」，屬於自主性支持；對於林佳龍的力挺發文，正國會人士則強調3點，包含林岱樺已表達「清白」的立場，應給予林公平說明的機會，最終結果交由市民決定。

廣告 廣告

林岱樺因涉嫌詐領助理費逾千萬元，被檢方依違反《貪汙治罪條例》等罪嫌起訴，民進黨廉政會三度討論林岱樺涉貪案，判定在沒有確切證據的情況下，未對其停權。隸屬正國會的林岱樺，昨宣布將於週六晚間在岡山河堤公園旁舉行「大改革！護國市長」造勢晚會，屆時包含同屬正國會的綠委王義川、陳秀寶、黃秀芳及新北市議員卓冠廷等人都將站台。

林佳龍昨晚率先在臉書發文，強調林岱樺「有為有守、不貪不取」，呼籲支持者「為一個我們還相信的公義台灣加油！」此舉引起綠營內外討論，不少網友湧入留言批評，「沒有必要挺派系，就這樣忽視惡質行為！」「拜託不要鬧了，不是說民進黨，大家就都會挺！」

據了解，對於公職發文表態相挺林岱樺的行徑，並非出自正國會內部會議決議，而是派系公職看到林佳龍先行表態後，自主發文表達支持。

對於林佳龍的發聲，正國會人士也說明三點理由，第一，林岱樺已被起訴，案件進入地院審理階段，她本人也公開表明將捍衛「清白」的立場；第二，林岱樺預計於11月1日舉辦造勢活動，林佳龍讚許她擔任七屆的立委，在地方經營、服務好，才有其成績，應給予林機會向市民說明。

第三，正國會人士說，正國會從未干涉司法，都是由林岱樺自己面對，她也未像其他政治人物一樣，號召他人去法院抗議，希望「讓她自己說清楚，最終讓市民來決定、判斷」。

面對網友反彈及政治後座力，該人士緩頰說，林佳龍確實可能受點委屈，但在他眼中，林岱樺是一位不錯、值得信賴的政治人物，因此才願意出面相挺，而林也希望外界能聽聽林岱樺如何向市民說明，「大家應該給她機會」。

正國會人士直言，從林佳龍到正國會同仁，包含王義川、卓冠廷會受到一些網軍攻擊，「他們也覺得相挺這樣的好人才，雖然受委屈，但仍可接受」。

對於為何不等一審結果出爐再表態？正國會人士強調，林岱樺11月1日剛好要辦說明會，就是請大家聽聽看林岱樺怎麼說，最後仍交由市民決定。

另有派系人士表示，選擇這時間點表態沒有特別原因，就是週六即將舉行造勢活動、幫忙宣傳而已。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

被邱毅指涉「3大弊案」 邱議瑩喊告：對不實抹黑及指控會提告訴

林佳龍挺「不貪不取」林岱樺！邱議瑩、賴瑞隆、許智傑反應曝光

影／林佳龍表態挺「不貪不取」慘被洗版！林岱樺喊：別傷害我朋友