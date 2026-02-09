【內幕】擔心拒絕「倒柯德意志」日後難相處 蔡其昌無奈選總召

親蔡其昌人士感嘆，蔡其昌目前任中華職棒聯盟會長，要專心調度聯盟協助備戰經典賽，但因不想得罪賴總統，只好去登記選民進黨團總召。（合成畫面／張哲偉攝）



在賴清德總統「鼓勵」下，前立法院副院長蔡其昌登記參選民進黨立院黨團總召，挑戰長年任黨團總召的柯建銘續任。據了解，雖然黨團幹事長沒人登記，但要逼退柯的「德意志」仍堅定，蔡自己受訪也坦承，擔任總召對他只有耗損，他心態是承擔；親蔡其昌人士則感嘆，蔡其昌目前任中華職棒聯盟會長，要專心調度聯盟協助備戰經典賽，也因經營棒球有成也有中性形象聲望，關鍵在賴開了口，如拒絕賴總統，日後更不知如何和賴相處，只好順賴意，去登記參選總召。

廣告 廣告

（張哲偉攝）

黨內要員直言，賴清德如想憑總統威勢讓票選輾壓柯建銘過關，勢必會有後座力。

傳賴逼退柯意志堅決 蔡其昌私下坦言近年與賴無太深互動

賴清德要逼退柯建銘的「德意志」很堅定，但據了解，柯建銘為捍衛自己從政多年並替黨第一線承擔衝鋒的尊嚴，要拚續任態度也很強硬，如果雙方都不退讓，勢必票選決勝負。但前述親蔡其昌人士直言，就算賴清德如同去年夏天，透過黨務系統要求各派系，強逼黨籍立委繳交改選總召連署書，憑總統威勢用輾壓方式過關，每件事都只想碾壓，不溝通，勢必會有後座力。

蔡其昌算新潮流系內的「小英男孩」，同其政治師傅，前陸委會主委邱太三，及前行政院長鄭文燦，在蔡英文執政時代，都是屬新系的蔡英文愛將，2019年英德之爭時，蔡其昌雖和賴清德同屬新系，但公開強勢挺蔡英文總統連任，甚還曾上廣播節目，稱相信賴不會違背曾說要支持蔡英文連任的諾言，形同暗指賴背棄承諾。蔡其昌私下也不諱言，自己和賴清德近年並沒太深互動，賴請託他，他也徵詢黨團意見後，才作登記參選總召決定。

（張哲偉攝）

2019年英德之爭時，蔡其昌雖和賴清德同屬新潮流，但公開強勢挺蔡英文連任。

成功開拓年輕支持者、民調也領先 賴仍不考量他選中市

賴清德去年中欲運作「倒柯」時，蔡其昌就被傳為層峰屬意接棒黨團總召位置，但蔡其昌當時態度是基於尊重柯是前輩，除非柯沒登記，他不會參選。對現在有變化，親蔡其昌人士則分析，蔡其昌有其苦衷，近年雖和賴清德不親，但賴清德開口，他無法拒絕，尤其蔡其昌當然仍沒放下選台中市長，現在憑職棒聯盟會長經營棒球有成，開拓出的年輕支持者，蔡其昌明明民調領先現在賴清德屬意提名的立委何欣純不少，但賴仍不考量，直接宣布提名何，這次蔡其昌不答應賴的期盼，以後會不知道如何跟賴相處。

據了解，如最後黨團總召仍需票選，黨內蘇系仍會堅定挺柯建銘，但蔡其昌黨內人和佳，黨內多認為雖然不少人欠柯人情，在「德意志」下，要拚連任恐就很辛苦。蔡其昌登記後，黨內多系統都體認，賴清德倒柯意志堅定。

賴現在和柯失和，其實賴過去和柯仍有情誼時，也不是沒「倒柯」過，過去賴清德雖然曾和柯建銘配合擔任黨團幹事長，為了選大台南市長，賴就曾主動對柯表達，因需要民視支持，希望柯能禮讓常挑戰總召的已逝民視董事長蔡同榮一次，後來那屆黨團總召，柯就沒選，被時任黨主席的蔡英文，改安排第二次任政策會執行長，但實際仍擔綱朝野協商重責，賴不挺柯建銘當黨團總召，過去不是沒前例。

（王侑聖攝）

據了解如果最後仍需票選，黨內蘇系仍會堅定挺柯建銘（右），但蔡其昌（左）黨內人和佳，在「德意志」下，柯建銘要拼連任恐很辛苦。

綠營人士分析柯要的就是尊重 不妨讓他當智庫高層

不過，對賴清德現在推出蔡其昌，熟悉黨團生態者分析，蔡其昌是新系，目前資源分配及黨內初選，新系已獨大下，恐破壞黨團幹部安派一貫的派系平衡原則，且過去只有蔡同榮仍在世，堅持挑戰柯建銘狀況，總召選舉真的舉行過，一旦票選將形同分裂，真有需要走到對選對幹局面？另有前政務官認為，就算柯建銘輸了，如有開出比預期還多的得票，對賴不難看？不能有其他方案？柯是黨內元老，替黨付出太多，在乎的就是應得的尊重，如安排柯任智庫副董事長，或由資深立委出掌的政策會執行長，一樣可列席中常會，這些都不能思考嗎？

更多上報報導

【內幕】「北弱南亂」 綠營憂2026九合一選戰陷南北朝之亂

【內幕】左批鄭麗文、右轟谷立言 黨政人士：黃國昌想在兩岸關係另闢蹊徑

【內幕】迎戰新北硬仗綠組選對會 議員採「穩健提名」