【內幕】新潮流推徐嶔煌搶大安文山議員引黨內炸鍋 10年前酒駕黑歷史遭翻出





財經專家徐嶔煌今（15日）宣布批民進黨戰袍投入大安、文山區議員選戰，引發黨內震撼。記者會上他還找來立委沈伯洋與名嘴群姚惠珍、邱明玉、黃益中等人站台，聲勢浩蕩。民進黨內也猜測徐是哪個派系支持，據了解，徐嶔煌是新系高層成功遊說投入選戰，不過新潮流系統在大安文山已經有一席簡舒培，新系打破慣例同個議員選區推兩席參戰也讓黨內議論紛紛。

徐嶔煌投入 綠營大安、文山提名戰炸鍋

民進黨中執會昨（14日）天通過議員登記時程，從2月4日至10日開放報名，再依各區報名人數來決定是否初選。台北市方面，市黨部已經通過提名人數，大安、文山提4席保守提名，如今徐嶔煌宣布投入，也讓本就是深藍選區，綠營競爭更加激烈。

大安、文山區目前現任議員王閔生、簡舒培，湧言會趙怡翔請辭轉職國安會，推辦公室執行長劉品妡接棒，另外英系新人陳聖文、綠色友誼連線的高揚凱都有意爭取提名，形成新人大戰局面，如今加上新系支持的徐嶔煌，也讓黨內議論紛紛，因為大安、文山是民進黨艱困區，新潮流在該區已有議員簡舒培，過去她也是同派系的僑委會委員長徐佳青宣布不連任後才接棒，如今新潮流打破過去一區只推一席議員，避免自家組織分票的慣例，是為了擴大版圖全面搶進議員席次？還是另有其他盤算？其他派系都在觀望。

（資料照片／楊約翰攝）

2014年徐佳青放棄議員連任，改推當時辦公室助理簡舒培接棒，維持新系在北市「一區一席」議員的提名慣例。

（合成照片／羔羊凱臉書、王侑聖攝、

大安、文山綠營新人競逐「4搶2」再加碼引關注。（左到右）高揚凱、陳聖文、劉品妡。高揚凱劉品妡臉書、）

民進黨人士表示，大安、文山是民進黨艱困選區，2022年民進黨提5席中3席，當時民進黨台北市候選人是陳時中，聲勢不小也有拉抬效應；對照之下2026台北市長人選未定，對上又是尋求連任、聲勢浩大國民黨籍蔣萬安，恐會更加艱困。該選區又有社民黨議員苗博雅，她的深綠支持者不在少數，因此決定提名名額時都有默契要禮讓苗博雅一席後再競爭，若要翻盤到5席，未必對派系推出的新人有利，反而可能因為互相搶票，導致議員席次減少。

綠營評估大安文山提名，禮讓苗博雅成默契、翻盤5席不易。（資料照片／張哲偉攝）

由於大安、文山是深藍票倉，綠營都有共識在大安文山區的提名上都會納入社民黨市議員苗博雅共同考量

徐嶔煌宣布參選喊「財經領航」 酒駕舊案再被翻出

因為徐嶔煌參選，炸出大安、文山新人焦慮，徐則已經推出口號，喊話「財經領航、再創輝煌」，象徵以專業治理為台北開創新局的決心。他今在記者會自曝，2015年當年時代力量剛創黨，黃國昌透過林昶佐來談，希望他代表時力參選中正、萬華，甚至柯文哲都來找過他，但當時並未答應。經過10年時間，他自認已經成熟可以投入選戰，這多年來他對公共事務參與的態度理念都很一致，從沒改變過。

徐嶔煌宣布參選，過往酒駕紀錄遭起底，酒測值0.67曾請辭市府職務。（台北市政府提供）

隨著徐嶔煌宣布投入選戰，他過去「酒駕黑歷史」也被網友翻出，2015年8月他當時酒後駕車因恍神，擦路邊小貨車與轎車，幸未造成人員傷亡。警方獲報到場處理，發現徐嶔煌酒測值達0.67毫克，已經違法。隨後徐也出面認錯，並且請辭當時台北市府廉政委員職務。

