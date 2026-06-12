【內幕】李鴻鈞婉謝扶正監察院長 賴清德改找最「信賴」陳永興出任



總統府昨（11日）早公布新一屆監察院正副院長及監委共29人名單。監察院長提名2019年「英德之爭」挺賴的獨派大老、民報創辦人陳永興，而非原擬扶正的親民黨背景現任代院長李鴻鈞，引發關注。據指出，賴清德總統確實拜託李留下來「幫忙」，但李一直婉謝，因此才轉而在5月間，改徵詢陳出任監察院的意願。

強力拜託也沒用 李鴻鈞拒掌監察院

據了解，為感念李鴻鈞任監察院副院長期間，戮力輔佐前院長陳菊，及後續陳菊身體健康出狀況後，肩負承擔監察院的付出，賴清德對下屆監察院長提名的第一人選確實是李。高層也證實，賴確實強力拜託李鴻鈞，只是李本人都辭謝；親李人士也證實，府方確實曾找過李。

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府方高層證實，李鴻鈞原為賴清德屬意的下屆監察院長提名第一人選，並曾力邀接掌監察院，但遭本人婉拒。（總統府提供）

陳永興曾幫穿梭「珊昌配」 賴清德出招測試民眾黨防線

至於陳永興雖早已退出民進黨，但黨內仍有人脈。親陳人士則說，陳永興是在5月時接到賴清德的徵詢，但對賴邀請任監察院長，陳開始一度也猶豫，經過一番掙扎、考量後才答應。過去在已故總統李登輝時代，陳也曾被提名監委，只是最後沒通過審查，現在陳接受提名，考量其在政界的輩份、資望，都很適當。

不僅如此，陳永興及賴清德關係深厚，2019年民進黨總統初選「英德之爭」時，陳不僅挺賴，還曾公開批蔡英文。2024年台東立委選戰，英系的劉櫂豪初選輸給前立委賴坤成，仍違紀參選，到了選戰中後段，早年曾在花蓮參選，算是民進黨開拓台東先驅的陳永興還陪賴坤成開記者會，砲轟蔡英文縱容劉。

（陳愷巨）

賴清德與陳永興交情深厚，陳19年英德之爭更曾為挺賴開砲前總統蔡英文，賴清德剛當選時，陳永興也直通賴清德，曾參與立院「綠白合」相關運作。如今賴提名他接掌監察院，也被解讀，這一步棋恐怕就是衝著黃國昌、柯文哲而來。

據了解，賴清德提名陳永興除兩人長年情誼外，還有彼此間的互信，更為關鍵的是陳永興和民眾黨前、現任主席柯文哲及黃國昌的關係。陳永興創立《民報》時，就很挺當時還在時代力量的黃國昌，視黃為政治新星；後來《民報》辦不下去，接手者也被視為是黃國昌的人脈。

前年賴清德當選總統，面對立院龍頭改選，陳永興在投票前一晚仍密集在穿梭賴、柯之間，希望以「珊昌配（黃珊珊任立法院長、蔡其昌續任副院長）」促成「綠白合」；高層也坦言，陳永興過去強力支持柯、昌，現在就看2人如何因應賴出提名陳永興這一招。

王侑聖

提名陳永興，黨內視賴喜替過其人脈網，企圖攻破柯文哲、黃國昌反對防線。（資料照片／

賴政府新監委提名大打反差牌 反核、挺社宅大將也入列

賴清德此次監委提名名單，除請自己最信任的陳永興擔任院長，其中也有一些異議者。如賴清德不顧黨內基本立場，擬強推重啟核電，但昨仍提名堅定反核、由環保聯盟推薦的前台大大氣系教授徐光蓉。此外，民進黨「社福大姐大」陳節如栽培多年的幕僚孫一信，2024年不分區立委提名時，因性別考量無法擠入安全名單，這次也以社福界代表身分被提名監委；只不過，賴不想延續蔡英文時代的社宅政策，孫則是社宅推動聯盟成員，日前也赴黨中央前出席抗議賴不建社宅活動，徐、孫2人和賴政府政策不同調卻入列新監委名單，格外受矚。

（資料照片／李昆翰攝）

總統府提名監委，名單也出現反核的環保聯盟推薦，台大退休教授、媽媽氣候行動聯盟常務理事徐光蓉。（資料照片／李昆翰攝）

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