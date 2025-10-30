內幕／林佳龍挺林岱樺惹風暴！層峰「告誡」 卓冠廷被下令「造勢不得上台」
外交部長林佳龍昨（10/29）晚發文力挺同屬正國會的綠委林岱樺，挨批介入初選不適宜，綠委王義川、民進黨發言人卓冠廷也跟進發文表態，遭網友罵爆，黨內也掀波瀾。據了解，黨內高層以「政務官」、「有黨職」身份為由，告誡林佳龍與卓冠廷不宜介入初選。
林岱樺將於本周六（11/1）晚上6點在岡山區筧橋路河堤公園旁，舉行「大改革！林岱樺護國市長大岡山造勢晚會」。林佳龍昨突在臉書發文分享造勢活動資訊，並提及自己眼中的「優質立委林岱樺」，她擔任7屆立法委員，深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持，貼文一出引發軒然大波。而綠委王義川、民進黨發言人卓冠廷也跟進發文表態，臉書慘遭灌爆，黨內也出現雜音。
親林人士還原說，林佳龍昨自行發文後，其他成員自行跟上，沒有特別經過派系決議，林岱樺起訴，尊重她為自己清白來辯護，林佳龍也肯定林岱樺在高雄地區連續當7屆立委，且是高票當選，地方風評不錯，是一個好的立委，在司法判決定讞之前，都是無罪推定，剛好林岱樺11/1在高雄辦造勢晚會，林佳龍認為應該讓林岱樺有機會跟高雄市民來解釋說明，讓市民做最後決定。
至於部長身份發文力挺適合嗎？親林人士坦言，當然很多人覺得不適合，網軍會攻擊，林佳龍會不知道嗎？為什麼會相挺，林岱樺從政這幾年做得不錯，保持這麼高的民調還能屹立不搖，自己黨內同志，受到委屈，沒辦法幫她什麼，幫她出個聲音讓她有公平的機會與市民說明，林佳龍、王義川、卓冠廷是笨蛋嗎？跟人在一起，還是有一些情感在，他們都有情有義。
由於林佳龍身為外交部長，外界質疑行政不中立。據了解，層峰與林佳龍溝通，盼政務官不要介入初選。
另一方面，卓冠廷的黨發言人身份也讓黨內有意見，民進黨秘書長徐國勇已直接向卓冠廷下指令，要求週六林岱樺造勢不能上台，理由是卓冠廷有黨職，不宜介入初選，卓也表達會配合黨中央指令，但據了解，卓冠廷當天還是會到後台關心。
