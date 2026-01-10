內幕／柯建銘將卸任？藍營做好這些準備

▲民進黨立院黨團總召柯建銘在大罷免後，與總統賴清德關係出現變化。（圖／記者朱永強攝，2025.09.19）

[NOWnews今日新聞] 民進黨去年推動大罷免卻全面潰敗，民進黨立院黨團總召柯建銘成眾矢之的，連總統賴清德都要黨團幹部改選，不過柯建銘堅持自己任期到今年2月1日。如今隨著時程逼近，柯是否能繼續保住「萬年總召」大位備受關注。不具名藍營幹部觀察，賴清德當然很想逼退柯建銘，但找不到適合人選，柯也無意退讓，最後應該還是會不了了之，由柯繼續帶領綠委，藍營也已經做好準備。

該藍委說，大罷免全軍覆沒，責任本來就不該全由柯建銘扛，更何況，柯建銘資歷遠高過賴清德，賴清德有什麼資格把柯建銘換掉？即使要硬推綠委吳思瑤、鍾佳濱取代柯建銘，這兩人敢出面挑戰柯嗎？真的出面了，其他綠委一定就會挺嗎？若賴清德直接下軍令，那就代表真的要與柯建銘決裂，綠營分裂下去，賴清德2028年也不用選了。

大罷免後的第四會期，立法院長韓國瑜在議場後方召集朝野黨團幹部「溝通」，決定每次院會議程，院會變得順暢許多。藍委說，比起過去朝野協商時，柯建銘總是廢話連篇，現在柯建銘在「溝通」時，明顯理性多了，知道藍綠有各自立場，會從對方角度思考，各取所需，不會強人所難，藍綠反而不必像過去喊打喊殺。

藍委說，柯建銘事實上是以退為進，表面上在「擺爛」，實際上是要向賴清德表明，民進黨在立法院絕對少不了他，而對藍營來說，敵人的敵人就是朋友，雖然與柯有不同立場，但彼此也都有默契，讓柯建銘繼續擔任總召，不見得是壞事。

國民黨團已確定由現任總召傅崐萁續任，若柯建銘也續任，唯一會離開的只有民眾黨立院黨團總召黃國昌。該藍委說，現在要觀察的是，綠營是否會挑撥藍白關係，讓藍白合逐漸變成綠白合，但過去藍白合作無間，即使黃國昌離開立院，也還是能溝通，而民眾黨前主席柯文哲拜會立院，院長韓國瑜與傅崐萁也都給足柯文哲面子，相信柯文哲不可能在經歷牢獄之災後，還會想與民進黨求和，藍白還是會繼續合作到2028年。

