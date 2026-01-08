內幕／死亡威脅追查2周無進展 友人曝周思齊心境轉折

死亡威脅追查2周無進展，友人曝周思齊心境轉折。（翻攝兄弟Fans Club臉書）

中職中信兄弟退役球星周思齊日前針對「中國城市棒球聯賽（CPB）」發表正面看法，卻遭遇不理性網友留言死亡威脅，周已委請律師報案，本刊掌握，報案近2周，儘管警方啟動調查程序，但仍未追查到發文者身分，這讓熟識周的友人替他感到無奈，認為不論立場如何，任何人都不該被恐嚇、仇恨與暴力語言對待，盼相關單位要重視。

時間拉回去年11月，中國發展城市棒球聯賽消息曝光，周思齊針對CPB發表看法，認為有助帶動整體亞洲棒球市場，也看好中國棒球市場未來規模，因此相關言論卻招致網友指責、謾罵，有的對周進行人身攻擊，部分甚至留下死亡威脅，周不得不委託律師報案。 本刊掌握，周思齊委任律師，鎖定部分特定人士，在去年12月24日、26日前往台北士林分局蘭雅派出所、新北板橋分局板橋派出所報案。報案內容原先僅針對網友辱罵，後經律師考量，由於部分言論已明確涉及恐嚇與惡意指控，因此增加恐嚇及妨害名譽等罪嫌，像是一名L姓網友，留言指稱「周某」行逕宛如共碟，「派殺手處理掉這個姓周的都無妨」等文字，已涉及人身安全問題，但周思齊委託報案至今已過2周，警方在追查發文者方面，似乎沒有太大進展。

周思齊針對CPB發表看法，有網友留下死亡威脅。（翻攝網路）

「周思齊不是喜歡把事情鬧大的人，面對相關惡意或威脅言論，他始終希望低調處理。」周的友人向本刊表示，周思齊個人狀態與情緒，其實未受影響，過去發生假球案時，他也曾遭遇死亡威脅，但在各方考量之下，周最終調整近期行程，減少出席公開大型、演講等活動。 該友人進一步表示，對周思齊而言，棒球從不只是比賽或輸贏，而是一輩子信念，他始終相信體育無國界，更不該被貼上顏色標籤；所以多年來，只要是攸關棒球或球員權益議題，他不分黨派，參加藍、綠、白立委的記者會與公共討論，希望替棒球、體育環境發聲。 對球員而言，能好好推動體育政策改革，才是最重要的事，無關任何政治立場。然而近年來，兩岸關係日趨緊張，相關議題及交流也容易被放大檢視。 回顧假球案，當年周思齊遭黑道追殺、生命同樣受到威脅，也不願意打假球。「過去他撐過來了，沒想到退休還能遭遇第2次生命安全威脅。」周友人感嘆，周思齊在花蓮光復的老家，仍在進行災後重建，只希望社會能回到理性，讓體育政策與發展可以被好好討論；無論立場如何，都不該以恐嚇、仇恨與暴力語言對待任何一個人，這樣的事情，不該再發生在任何人身上。

