內幕／民眾黨6立委新上任！委員會分配大亂 黨內憂戰力減弱

民眾黨不分區立委兩年條款屆滿，除陳昭姿（左3）、劉書彬（右1）留任外，其他6名白委正式卸任，2月3日將由依序排名的人選遞補接棒。（圖／李智為攝）

民眾黨不分區立委兩年條款屆滿，6名候任立委將於2月3日正式宣示就職，卻因陳昭姿破例留任、劉書彬連環爆出爭議，導致黨團委員會分配臨時大洗牌，打亂原有步調。有白營人士坦言，新上任立委多半缺乏從政經驗，屆時恐怕還沒站穩腳步，就得倉促上陣，引發黨內憂心未來戰力恐打折扣。

民眾黨創黨主席柯文哲在2024九合一大選期間定下「兩年條款」，要求黨內人選在上任前就簽下辭職書，任期滿2年就必須交棒，讓後續人選遞補上任，培養黨內新人與不同專業領域人才。

除了前立委吳春城去年2月因捲入壯世代爭議提前一年請辭，由排名順位的劉書彬接棒進入教育文化委員會，劉的任期也因此至2027年3月止。但到今年1月，即將卸任的7名立委，卻只有陳昭姿為推代理孕母法案遲未簽下辭職書，她更自爆自己與柯文哲簽的是「代孕條款」，待代孕法案通過後才會離開立院，一度引發其他白委不滿內鬨。

陳昭姿先前與柯文哲簽訂「代孕條款」，承諾待代理孕母法案告一段落才會離開立法院。（資料照片／李智為攝）

若按「兩年條款」原本規劃的7上7下，候任立委排名依序為，資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、前台中市議員陳清龍、中配李貞秀、前立委許忠信。

不過，因陳昭姿留任導致許忠信下會期無緣進入國會，成兩年條款最大受害者，據了解，為安撫許忠信，黨內便在日前中央委員會中拍板由許兼任政策會副主任委員。

而陳昭姿續留立院，也打亂民眾黨團各委員會分配。據掌握，下會期委員會目前分布為，陳清龍（交通委員會）、王安祥（外交國防委員會）、邱慧洳（衛生環境委員會）、陳昭姿（司法法制委員會）、劉書彬（財政委員會）、洪毓祥（經濟委員會）、蔡春綢（教育文化委員會）、李貞秀（內政委員會）。

有知情人士透露，劉書彬原預計會按照規劃，在下會期進入外交國防委員會，但劉近期接連爆出諸多爭議，除了經常失言、搞不清楚狀況，又被指控霸凌辦公室同仁，讓黨內高層也受不了，便將其改派至財委會；教育文化委員會則由具體育專業背景的蔡春綢接任。

原本下會期將被派至外交國防委員會的劉書彬，因近期接連爆出諸多爭議，讓黨內高層也受不了，因此決定將她調至財政委員會。（資料照片／鄒保祥攝）

也因此，黨團臨時決定將具對外經驗，但原本已跟著黃珊珊見習一段時間、熟稔財政委員會運作的王安祥，調到外交國防委員會，而黨主席黃國昌日前率團赴美國訪問時，也特別帶上王安祥在旁觀摩見習。

黃國昌日前率團赴美國華府訪問時，也特別帶上即將出任外交國防委員會的王安祥在旁觀摩見習。（資料照片／民眾黨提供）

此外，據了解，陳昭姿一開始仍積極爭取希望能留在衛環委員會，但她破例留任已引發黨內不滿，且同樣關心醫護權益的邱慧洳也希望能加入衛環委員會，而最後在黨團說服，她在司法委員會仍可以推動代理孕母法案，才終於達成共識。

一名白營人士坦言，下會期新上任的立委們大多缺乏從政經驗，黨團一開始曾安排候任立委跟著到各委員辦公室實習，就是為了讓他們提早進入狀態，熟悉掌握各委員會運作和專業，如今戰力點滿的黃國昌卸任立委，委員會分配又臨時洗牌，難免讓黨內憂心未來戰力恐打折扣。



