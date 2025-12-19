內幕／江啟臣拚市長 請辭副院長恐引爆內亂

▲台中市長盧秀燕（中）明年底卸任，藍委楊瓊瓔（左）和立院副院長江啟臣（右）都有意接棒。（圖／讀者提供，2025.12.08）

[NOWnews今日新聞] 台中市長盧秀燕明年底將卸任，藍委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣相繼表態參選，江啟臣選情雖相對樂觀，不過未來是否會請辭副院長，全力投入選戰，備受關注。地方人士透露，江啟臣暫時不會請辭，是因擔心引發黨內「副院長之爭」，不過以江目前的支持度來看，選前請辭是遲早的事，屆時辭副院長，更能代表破釜沉舟決心。

民進黨已確定徵召綠委何欣純參選台中市長。國民黨日前一份內部民調顯示，若是由江啟臣與何欣純對比，江啟臣以 39.9%支持度，壓倒性領先何欣純的 19.9%；若為楊瓊瓔與何欣純對比，則楊瓊瓔支持度為 28.2%、何欣純為 26.8%，兩人支持度在誤差範圍內。

若問「國民黨內想要參選台中市長的人有江啟臣跟楊瓊瓔，兩人中您會投票支持哪一位做市長？」，江啟臣以 41.4% 的高支持度大勝楊瓊瓔的 12.9%。

與江啟臣熟識的地方人士說，江啟臣身兼立法院副院長，院長韓國瑜另有要務時，江啟臣必須主持立法院院會，民進黨若質疑江啟臣，只會凸顯民進黨雙標，因為前副院長蔡其昌參選台中市長時，並沒有請辭副院長。

該人士說，江啟臣過早請辭副院長一職，可能反而會引發黨內「副院長之爭」，因資深立委賴士葆、羅明才都傳出有意爭取，甚至若國民黨立院黨團總召傅崐萁有意願，擔任副院長也不是不可能，即使楊瓊瓔也是適合擔任副院長的人選，「但不能都由台中人說了算」，因此都還待黨內協調。

該人士說，目前藍綠嚴重對立狀態下，多一事不如少一事，避免影響藍營團結，加上江啟臣的民調穩定領先，沒有必要過早請辭副院長。他也喊話黨主席鄭麗文，民調態勢明顯，就沒必要讓楊瓊瓔、江啟臣進入初選，盡早確定提名江啟臣，讓大家都能及早應戰。

