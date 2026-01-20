【內幕】江啟臣、楊瓊瓔誰戰台中喬不攏 綠營內參民調何欣純猛追

2026台中市長選戰，國民黨江楊內戰，民進黨何欣純民調猛追已經縮小差距到個位數。（合成照片／張哲偉、王侑聖攝）





2026台中市長選戰，國民黨展開「江楊內戰」，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔姊弟相爭，僵持之際，提早起跑的民進黨台中市長參選人何欣純鴨子划水、佈陣組織。近日一份綠營內參民調指出，何欣純與江啟臣差距縮短到個位數，若與楊瓊瓔對比，兩人差距更落在誤差範圍內，知情綠營人士指出，早提名、早起跑確實有差。

據《上報》掌握，綠營內部近日一份最新台中市長民調，約在1月中旬完成，由中部知名民調公司執行，江啟臣、何欣純、楊瓊瓔比拚，民調顯示江啟臣雖領先何欣純，兩人差距已經拉近到個位數；若國民黨提名楊瓊瓔，更顯示與何欣純差距只在誤差範圍內。讓綠營地方人士相當振奮，直呼簡直是打臉台中市長盧秀燕稱「不管誰參選都勝券在握」的說法。

廣告 廣告

國民黨還在「姊弟相爭」 綠營已悄悄超車

據透露，內參民調中顯示，國民黨在台中山線、及市區支持度呈現下滑，民進黨在屯區持續保有明顯領先，而海線部分支持率有感上升、反之藍營因候選人混沌不明、缺乏整合的情況下大幅下滑。綠營人士表示，在國民黨「姊弟相爭」之際，民進黨已整軍完成、反應在民調，台中選情逐漸加溫，並非外界稱的「一面倒」的狀況。

（台中市政府提供）

台中市長選戰這局，原本大家以為在市長盧秀燕拉抬下，藍營勝算大，如今卻陷入姊弟相爭。

民進黨很早敲定台中市長由何欣純出戰，何也表示其實她在2024立委連任後，就開始準備參選市長。備戰許久終於在去年10月獲黨中央提名，據了解，總統兼任主席賴清德為助陣何欣純，還找來在台中持續有組織經營的海基會董事長蘇嘉全，蘇也定期與何欣純團隊開會、對接有一段時間；高人氣的中職會長、立委蔡其昌也多次偕同何在公開活動露面、發春聯、拜會等……，何欣純在提名後已經整合完畢台中派系系統，未來等議員初選出線後，就能發揮母雞帶小雞效應全力對戰藍營人選。

蘇嘉全

台中綠營整合完畢，身兼黨主席的總統賴清德出手請蘇嘉全協防，何欣純組台中隊問鼎市長寶座。 （資料照片／張哲偉攝）

藍「兩顆太陽」高掛台中 江楊之爭陷提名難題

民進黨「台中隊」隊形已經擺陣完畢，與24位連任地方議員合體掛看版、基本的客廳會、茶餅會外，據了解，何欣純競選辦公室於去年12月底進駐，包括組織、文宣、媒創等競選架構運作中，也因為起步民調確實與藍營對手有落差，但何欣純團隊鴨子划水，從地方組織、工商聯誼會到市場掃街一步不落，才讓民調逐步拉近。

（何欣純臉書）

何欣純「鴨子划水」狂掃市場、客廳會，綠營台中隊整軍完畢。

綠營地方人士也說，去年原本地方普遍預估江啟臣參選台中市長，盧秀燕選國民黨黨主席，後來盧拒選黨主席，鄭麗文「打破眼鏡」當選黨主席，而且當時地方盛傳楊瓊瓔一路力挺、支持鄭麗文上位，所以當鄭麗文選上黨主席後，楊瓊瓔隨即去年11月底，趁鄭麗文赴台中清水紫雲巖參拜，在紅派的台中市議長張清照、前議長張清堂兩兄弟陪同下宣布參選台中市長。因此在新任黨主席上任後，地方上普遍認為盧秀燕對江啟臣較為「偏愛」，卻因此反而導致楊瓊瓔聲勢高漲，參選決心也更加堅定，不難看出這場藍營內部台中市長之爭，更像是2028國民黨內總統提名的前哨戰，頗有黨內「兩顆太陽」的味道。

（鄭麗文臉書）

藍營這邊劇情超展開，原本以為是「盧秀燕交棒江啟臣」順推局，結果鄭麗文爆冷當選黨主席，布局大洗牌「兩顆太陽」燒向市長局。

分析兩位藍營對手優劣，地方人士表示，台中是藍白合示範區，江啟臣擔任過國民黨主席、也與盧秀燕八年前初選過，知名度具有優勢，但選戰到後期看得是爆發力，江的爆發力如何還需評估；而楊瓊瓔擔任過省議員、多屆立委，尤其省議員時代，是以原台中縣區為選區，所以楊瓊瓔在原縣區深厚人脈不可小覷，若楊瓊瓔最後有機會出線也必定是強勁對手。（責任編輯：王晨芝）

更多上報報導

藍營台中市長提名喬不攏 楊瓊瓔突爆：江啟臣臨時變調

【內幕】藍台中市長首次協調「破局」不歡而散 楊瓊瓔以拖待變要求延到2/1後再談

藍營台中市長提名協調破局 江啟臣盼月底前定案、楊瓊瓔尊重黨中央