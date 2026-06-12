【內幕】海巡署中程無人機案4家廠商入選 6月底台東POC驗測決定誰得標

海巡署以特別預算23億3千多萬元採購三款可垂直起降無人機，首案採購國內有4家廠商過關，訂於6月最後一週於台東金樽地區分別進行POC驗測。（合成畫面／維基百科）





海巡署以特別預算23億3千多萬元採購三款可垂直起降無人機，首案採購巡航半徑至少100公里，並要部署到南沙太平島的中程無人機，2日進行開標作業並進行廠商資格與無人機相關文件審查後，分別由彩光科技、安捷航空、睿智創新科技、華冠通訊四家廠商過關，並訂於6月最後一週於台東金樽地區分別進行POC驗測，來決定是由哪家獲得9套18架其預算7億8268萬8000元的中程無人機案。

同型機已獲海巡採用 彩光科技呼聲居高不下

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這次通過海巡署中程無人機資格審查進入POC驗測的4家廠商的產品，彩光科技是以與美國無人機廠商Edge Autonomy合作，引入Penguin C MK2.5 VTOL機種，之前獲得預算2億1582萬8888元的「岸海監偵遙控無人機試辦計畫」，該計劃恰巧於6月底交完6架無人機系統，海巡署還要對外展示；雖該公司對外強調，Penguin C MK2.5 VTOL」無人機是美軍現役機種，從技術到零件全數為非紅供應鏈生產；但去年底「岸海監偵遙控無人機試辦計畫」決標公告上，顯示其無人機產地是拉脫維亞（Latvia）（歐盟），並未受到任何質疑，因此外界解讀海巡的中程無人機案彩光科技呼聲最高應是十拿九穩。

彩光與美國無人機廠商Edge Autonomy合作，引入Penguin C MK2.5 VTOL無人機。（彩光科技官網）

俄烏戰場實戰驗證 安捷航空主打AR3無人機

其他三家的中程無人機，安捷航空則是與歐洲AI無人機大廠TEKEVER，引進在在俄烏戰場累積逾萬小時實戰經驗的AR3無人機，該型無人機是目前國際上經驗最豐富的中型無人機之一；安捷航空與其他三家廠商不同的優勢是在宜蘭設置操作場進行訓練，讓國內中大型無人機操飛手都能接受PPL（Private Pilot License 私人飛行執照）的訓練，這也是海巡署要求中程無人機得標廠商必備的訓練計劃。

安捷航空與歐洲AI無人機大廠TEKEVER引進AR3無人機（tekever官網）

睿智創新本土整合 華冠整合國內外技術

另外，台灣最大金屬3D列印的睿智創新科技，該公司開發的垂直起降無人機與其他公司最大的不同處，是百分之百結合台灣本土廠商整合出的無人機，將與引進國外技術的無人機系統一同競標；至於華冠通訊的AV-M50G 垂直起降無人機 (VTOL UAV)亦是整合國內外的技術。

睿智創新無人機。（取自睿智創新臉書）

明年3月進駐太平島 東沙同步納入任務範圍

海巡署中程無人機建置計畫的系統功能需求書資料，這9套18架無人機系統，每套配置2架無人機、1輛載運車及1處導控室，其機動部署一般飛行高度範圍1,500呎（457.2公尺）以上條件下進行飛行控制與近岸低空400呎以下任務，巡航半徑至少100公里。

因與「岸海監偵遙控無人機試辦計畫」的性能相同，所以海巡署訂出最短交貨期程，也就是6月底完成4家入選廠商的POC性能驗測並進行評分後，可望於7月初宣布得標廠商後，得標廠商依合約在今年底要交完9套18架無人機系統與其機動的相關設備，更重要的是明（2027）年3月初前要完成在南沙地區太平島的部署，因需求規範有提及東沙地區，也就是未來這款無人機除將前進部署到太平島之外，隨時要機動支援東沙島的任務，擴大東、南沙地區海空偵巡範圍，來強化國土防衛與海域立體偵巡量能。（責任編輯：卓琦）

海巡署加速建置無人機戰力，強化東沙與南沙地區立體巡防量能。（取自海巡署）

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