內幕》烏克蘭擊毀俄國海軍明星無人船「海寶貝」 高雄某船廠已入手一台

烏軍使用國產的「海寶貝」（Sea Baby）海軍無人艇，在土耳其黑海沿岸附近成功襲擊了2艘俄羅斯油輪。（圖片來源／烏克蘭國家安全局（SBU）畫面）

兩艘俄羅斯油輪分別為「凱羅斯號」（Kairos）與「維拉特號」（Virat）的俄國運油船11月28日在土耳其黑海海域突然發生爆炸，船長曾發出求救訊號稱遭到「無人機攻擊」，一名烏克蘭國家安全局（SBU）官員29日向《美聯社》證實，這兩艘俄羅斯油輪是遭到烏軍使用國產的「海寶貝」（Sea Baby）海軍無人艇襲擊。

烏克蘭再次展示了無人艇作戰的成效，2艘屬於為俄羅斯規避西方制裁的「影子艦隊」（shadow fleet）油輪在非法替俄國出口石油賺外匯，但它們無法逃過烏克蘭情報局的監視，28日傍晚，為數不詳的「海寶貝」奔向2艘油輪造成爆炸與癱瘓輪機，成功阻止俄國出口石油。

烏克蘭海寶貝暢行黑海，再度重創俄國油輪

一名烏克蘭國家安全局官員向《美聯社》表示，這2艘油輪均在西方的制裁名單上，「海寶貝」無人艇的攻擊，癱瘓了這些能夠運輸價值近7000萬美元（約新台幣21.9億元）石油的船隻，有效阻礙了俄羅斯規避國際制裁企圖。

外電報導指出，土耳其交通與基礎設施部長烏拉洛格魯（Abdulkadir Uraloglu）也表示，掛甘比亞旗幟的「凱羅斯號」發生火災，火勢上週六仍在船艙封閉區域悶燒，船上25名船員已全數安全撤離。另一艘「維拉特號」則機艙受損，但未起火，船長曾發出求救訊號稱遭到「無人機攻擊」。

海上無人船能打船，也能從海上打下俄軍戰機

「海寶貝」（Sea Baby）是烏克蘭自行研發無人船，在俄烏戰爭爆發後以小博大，重創俄羅斯黑海艦隊聞名全球，烏克蘭官方曾對外承認，烏軍的無人艇已成功擊中至少 11 艘俄羅斯軍艦，

「海寶貝」的新型作戰方式，例如搭載火箭彈，能在 15 秒內發射多達 14 枚火箭彈對目標進行「覆蓋式」打擊，改寫了全球無人海戰的紀錄，使俄軍更難防禦。

台灣南部造船廠，已經入手一台海寶貝

更誇張的是，「海寶貝」在5月2日創下從海上發射美軍響尾蛇飛彈擊落兩架俄國蘇愷30戰鬥機的超狂紀錄。

有鑑於無人艇的戰功彪炳、以小博大的高效率表現，我國海軍和海巡署已經規劃2026年將採購無人船，因此國內南部某船廠，除了今年有出席國防展參展以外，也砸下重金，至少2千5百萬台幣從烏克蘭購入一艘「海寶貝」作為研究之用，未來將成為雷虎無人船的競爭者，也許明年海軍在測試各廠無人船的時候，就可以看到「台灣海寶貝」在水面上奔馳。

