內幕／甩黃國昌、劉和然漩渦 李四川擬宣布辭蔣萬安副手明志

新北選情混沌，李四川擬宣布辭蔣萬安副手明志。資料照 台北市政府提供



新北市長選舉國民黨人選未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然協調卡關，民眾黨主席黃國昌設競選總部步步進逼。據了解，李四川近日聽取友人建議，將決定是否公開宣布請辭台北市副市長明志，不論是否代表國民黨出馬，都不會留在台北市長蔣萬安副手的位置，展現破釜沉舟決心，甩藍白三腳督漩渦。

國民黨新北市黨部主委黃志雄日前接受專訪時，肯定李四川做事務實、按部就班「對人民而言是對的選項」；前中廣董事長趙少康也直言「國民黨很大機率就是李四川出線」。國民黨盼農曆年前提出新北市長人選，但劉和然未放棄參選，侯友宜僅宣示，按照時間表去走，找到適合的人，請大家放心。傳市黨部邀集「李劉會」協調也未成局。

侯友宜與國民黨主席鄭麗文因大選「換侯」風波屢傳心結，近日政壇甚至傳出劉和然重獲背書參選，形同增加黃國昌籌碼、侯友宜暗助蘇巧慧「歸隊」耳語。不過，熟悉國民黨人士分析，侯友宜代表國民黨參選2024總統，必須在新北市長一役守下灘頭堡，不太可能請支持非國民黨人選或刻意落敗砸自己腳。

據指出，李四川將有戰略上的轉變，包括採取「尊侯」策略，以及思考友人建議，決定近日是否公開宣示請辭台北市副市長明志，無論是否代表國民黨參選新北市長，都不會留在蔣萬安副手的位置上，代表破釜沉舟的決心，也避免選舉因素困擾台北市政推動。李可能辭職的時間點就落在農曆年前後。

知情人士透露，李四川陣營意識到不能輸在「起跑點」上，無意繼續捲入與劉和然爭出線、三月底前與黃國昌協調藍白人選的漩渦。若李四川農曆年前宣布請辭台北市副市長，將更有底氣以未來國民黨候選人的身分勤走新北市，與民進黨候選人蘇巧慧對決，也更符合藍營小雞的期待。

除了「尊侯」策略，立法院長韓國瑜曾私下表示，如果李四川參選一定挺，因此韓、李連線，黨內其他人選將難以匹敵；其次，爭取連任的蔣萬安被視為藍營2026明星，未來可能登大位，李、蔣也將雙北連線；第三，李四川在韓市府任職與高雄頗有淵源，啟動參選機制後，也將與柯志恩北高連線，發揮「外溢」效應。

友人分析，李四川低調、不爭，被外界錯誤解讀為沒有團隊、人馬，要人拱、有參選身段，李若請辭台北市副市長，以個人身分將更展現參選決心，海闊天空。

