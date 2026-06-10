內幕／籃協人事底定 各委員會布局暗藏深意

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籃協新任理事長辜公怡（右1）如何帶領籃協，備受關注。（籃協提供）

籃協新人事引發議論，知情人士告訴本刊，內部委員會布局是做通盤考量，將盡力實踐新任理事長辜公怡所提出的完善基層體系、裁判教練改革、國家隊常設化、職籃深度合作，以及多元資源分配等5大目標。

擁簽賭黑歷史的閻家驊擔任籃協要職，挑動球迷敏感神經，成為球壇話題。「相關人事任用經通盤考量，部分確有爭議，但目的在於用其長、避其短。」一不具名籃協人士指出，籃協各委員會不乏球界、學界知名人士，像是男籃選訓委員會委員由東方介德、羅興樑等退役球星，同時曾任國家代表隊教練者出任，還有許晉哲、劉嘉發等知名教頭入列，就是希望借重他們的經驗，達成國家隊選訓透明化、接軌世界目標。

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另方面，各委員會布局也有其背後目的，包括紀律委員會召集人由曾任多個地方法院與高分檢檢察長的張清雲出任；曾任北檢檢肅黑金專組主任、現為律師的林宗志，擔任裁判委員會委員；曾任北檢黑金專組主任檢察官的王俊棠，擔任選務委員會委員。

新籃協各委員會納入多位法界人士。

以及，在運動法學圈頗具知名度的東吳大學教授李志峰、銘傳大學教授林盟翔，分別擔任分齡賽及教練委員會委員，納入多位具法律專業的人士，「為的是防範未來有不良行為或狀況發生。」另一知情人士強調，新籃協了解外界期待，將積極實踐辜公怡選前提出的願景與改革目標。

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