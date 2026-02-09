【內幕】綠營內嘆賴清德太討厭柯建銘 破藍白合戰略機會錯失

綠營前黨政要角直言，柯文哲找民進黨立院黨團總召柯建銘談《人工生殖法》，是拆解「藍白合」機會，實在不能因賴清德總統現在討厭柯建銘，就不把握。（合成畫面／張哲偉攝）





立法院會期結束，但包括中央政府總預算案、對美軍購特別條例等議案都「卡關」，綠白近期又為了中配不分區立委李貞秀槓上。不過，綠營內私下不是沒有雜音，認為前民眾黨主席柯文哲及現任主席黃國昌拋出的《人工生殖法》及白版國防特別條例，民進黨應該「接球」；有前黨政要角更直言，柯文哲找民進黨立院黨團總召柯建銘談《人工生殖法》，是拆解「藍白合」機會，實不能因賴清德總統現在討厭柯建銘，就不把握。

黨內要角感嘆 綠白代孕、國防可商量

對當下朝野狀況，該要角也嘆，戰略機會稍綜即逝，民進黨預算、法案卡關的關鍵，在於沒有國會過半。柯文哲找柯建銘，機會來了就要把握，對柯建銘再有意見，都該接球，因為這是拆解2年多來，讓綠營執政不斷碰壁藍白聯盟的重要戰略機會。

此外，該要角表示，民眾黨立委陳昭姿版本的《人工生殖法》，牽涉倫理、道德層面，社會也沒有共識，雖然有問題，但不是沒有空間討論，也不是不能「求同存異」，甚至黃國昌提的國防特別條例，顯然也是美國有壓力，並非不能談，被黃大被砍的項目、金額，朝野都可商量，也可以用一般預算方式編回去。像是過去前總統蔡英文時代，前瞻特別預算也和在野黨有折衝，從一次編列改成分期編列，黃的版本，實不應該完全否定。

綠黨內要角表示，民眾黨立委陳昭姿版本的《人工生殖法》、甚至黃國昌提的國防特別條例，朝野有商量空間。（資料照片／王侑聖攝）

府院支持本質貧弱 不該因某人好惡未把握戰略機會

該要角也分析，現在府院民調，勉強從大罷免爬回，是建立在藍白太亂搞，及國民黨在新北、竹縣、台中市等地提名搞不定的混亂局勢所致，府院支持本質還是貧弱，如果藍白提名喬定，民調也會回穩，只要是能拆開藍白的機會，即便綠營內有雜音都該把握，因為這是牽動整體政局演變的戰略判斷，不該以對某人的好惡來作考量關鍵，至於有人擔心柯文哲是想此換他官司，那是低估柯文哲。

另位前政務官也說，柯文哲找柯建銘表面上是談《人工生殖法》，但明理人都知道他真的要談的不是這個，柯文哲自己也表態願意談總預算案及國防特別預算案，比起現在的國籍爭議，《人工生殖法》敏感度還比較低，當初應該利用這個機會，談出綠白都能接受的《人工生殖法》，先、拆開藍白，讓綠白可以成為議題聯盟，但那時「雙柯會」後，黨內指標幹部一字排開否定，又一次斷送了綠白可能可合作的珍貴機會。

柯文哲找柯建銘表面上是談《人工生殖法》，但明理人都知道他真的要談的不是這個。（資料照片／張哲偉攝）

