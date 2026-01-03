內幕／總預算還沒審 他曝：剩韓這招能解套

▲行政與立法兩院，2024年就曾因總預算審查出現僵局，最後是由立法院長韓國瑜邀約吃和解飯。（圖／翻攝吳思瑤臉書）

[NOWnews今日新聞] 在野黨不滿行政院未編列軍人加薪相關預算，拒讓2026年度總預算付委審查。過去總預算審查延宕，拖到元旦過後並非罕見，但這次是拖到元旦後仍未付委，是史上頭一遭。在野黨已提案，本會期延會到1月底。但即使行政院突然「回心轉意」，願意重編總預算，但要再重印、重送，還要完成審查，1月底前絕對來不及。一名資深藍委說，若行政、立法兩院想解套，就只剩下2024年立法院長韓國瑜用過的那招，行政院同意辦理追加預算。

2024年六月，立法院三讀通過《原住民保留地禁伐補償條例》修正案，將從2025年起，把「禁伐補償」金額從每公頃新台幣3萬元提高至每公頃6萬元。但行政院認為，立法院增加預算未先找行政院溝通，因此拒絕編列總預算，2025年總預算也一度卡關，韓國瑜在2024年10月邀藍綠白黨團三長一起吃「和解飯」，最後行政院追加總預算，補足禁伐補償金額。

但立法院去年6月三讀通過《軍人待遇條例》藍營版本，將志願役加給從現行1.5萬提升至3萬元，並從2026年元旦起開始實施。行政院再度認為立法院破壞默契，沒有先溝通就增加政院支出，2026年的總預算未編列相關預算，也導致總預算又卡關迄今。

資深藍委說，民進黨老是要搬出《憲法》規定，「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議。」但立法院通過的是法律案，跟預算案根本沒關係，否則立委提案增設運動部，也會增加行政院支出，也是違憲嗎？去年底，一堆綠委提案，加碼老農津貼，行政院有出來打臉綠委說違憲嗎？行政院只是不想拿政府預算幫藍白埋單，普發現金後來行政院不是也發了？嘴巴說不要，身體卻都很誠實。

該藍委說，現在時程緊迫，唯一有可能的解套方式，就是行政院「主動」說願意比照去年追加預算，雙方都有台階下，總預算就能迅速付委審查，拖了大半年，立委的提案也大概都準備好了，若現在就開始審查，1月底前三讀總預算，都還來得及，若行政院堅持寸土不讓，那就一切免談了。

一名藍營黨團幹部透露，其實根據《預算法》，立法院應該在11月底前審完總預算，但過去從不曾這麼早就審完，所以《預算法》早就規定，除了新增計畫外，原有的計畫、預算就是照前年度動用，因此除非11月底前審完，否則什麼時候審完，差別不大。行政院若又要拿《預算法》當相罵本，藍營也準備好說帖，屆時會好好打臉行政院。

也有一名藍委說，2024年審總預算時，行政部門都還會積極到立法院辦公室溝通，拜託立委支持預算，但去年經歷大罷免，整個行政部門被總統賴清德與行政院長卓榮泰綁架，過去大半年，預算未付委，也沒有部會來私下溝通，賴清德、卓榮泰說總預算很急，但都是嘴巴說說，心裡卻巴不得在野黨也不要審，才有理由繼續罵藍白，凝聚基本盤的士氣。

但該藍委認為，大罷免後，民進黨自己的基本盤也沒有完全歸隊，要比基本盤，藍白的基本盤加起來都還是大於民進黨的基本盤，民進黨自己要想清楚，執政黨繼續擺爛，拿不出政績，選民最後還是會要執政黨負責。

