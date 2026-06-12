【內幕】蕭美琴細心挑台灣國足球衣送捷克議長道賀 府幕僚卻「搞烏龍」弄錯年份

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蕭美琴贈送捷克參議院議長韋德齊足球球衣，總統府幕僚在發新聞稿時卻誤植球衣年份。（資料照片／總統府提供）



世界盃足球賽開打，近年與台灣友好的捷克，首戰意外遭韓國逆轉，引發話題。值得一提的是，捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）本月初再度訪台，恭喜捷克今年有踢進世界盃，副總統蕭美琴接見時，特地送給韋德齊台灣男足國家隊球衣，但背後竟也有番波折；原來蕭細心準備，總共送了3件台灣國家隊球衣，韋德齊當場穿上的，是2017年10月10日國慶日，台灣男足在「亞洲盃」台北主場資格賽時，最後幾分鐘奇蹟逆轉擊敗巴林的球衣，未料總統府發出的新聞稿卻出了烏龍，誤植為2024-2026年主場球衣。

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中華男足2017逆轉巴林 成近年最經典戰役

當年該場比賽，排名遠不及對手的台灣，在下半場幾乎要結束的最後時刻，先靠曾踢過比利時青年國腳的混血陳昌源，一記精準長傳助攻隊長陳柏良扳平比數，後來又在傷停時間，靠左邊路傳中土耳其歸化球員朱恩樂頭頂成功，不僅拿下辛苦勝利，讓現場數千觀眾大呼驚喜。

由於當天正好是國慶日，轉播球評還高喊「中華民國生日快樂」，高喊應該多放一天假。因此，此次總統府發出的球衣資訊有瑕疵，不禁引發足球圈議論，也讓提供球衣作外交的相關廠商誤會。

中華男足在2019「亞洲盃」中逆轉巴林，成近年經典賽事。（擷取自運動部YT）

總統府贈球衣卻忽略細節 球評、廠商都錯愕

別號「阿橘」的球評徐有辰，日前便在臉書發文，指其實當天韋德齊送給蕭美琴捷克國家棒球隊球衣，蕭回贈台灣足球國家隊球衣，總統府新聞稿卻寫「2024-2026主場球衣」，細節明顯出了錯，「讓這個本來很美的橋段留下遺憾。」

徐文中還說：「對足球人來說，那件球衣是哪個年份，一眼就看得出來。」「看到美琴副總統願意把足球帶進外交場合，當然是開心的。只是也忍不住感慨：經過層層幕僚，竟然沒有人發現拿出的球衣年份有誤，也沒有人注意到這和『台灣廠商提供世界盃布料技術』的宣傳不符，相關媒體也就跟著發出去，沒有注意到這根本不是最新球衣。」「這段過程裡，顯然沒有人關注足球，從民間到總統府，足球似乎一路都是無人聞問的孤兒，邁入世界盃永遠只是空話與口號。」

韋德齊（右）穿上的足球球衣，總統府幕僚在發新聞稿時卻誤植球衣年份。（資料照片／總統府提供）

據了解，應外交部要求，提供2024國家隊球衣作為贈禮的國內廠商，看到韋德齊當天場合所身著的，並非該廠商提供球衣，也覺得失落，更納悶：「那我送的球衣到哪了？」

加上外交部共贈3套球衣 府方新聞疏漏蕭也過意不去

不過，徐有辰接受《上報》訪問仍幫忙緩頰，指現在還能找到2017年那件球衣送給捷克議長，「坦白講也實在蠻厲害的」。

對此，蕭美琴幕僚則解釋，當天會面時，外交部準備了目前國家隊的球衣，還以1989年捷克民主化，球衣繡上89號給韋德齊給。不過，蕭更希望以台灣男足給國人印象最深刻一戰所穿的球衣，替踢進世界盃足球賽的捷克隊加持，所以特別找廠商，另外製作了該年份國家隊主客場兩套球衣，還繡上韋德齊中文名字及台灣、捷克2國國旗，連同外交部所準備的，當天總共送了3套球衣給韋德齊。

幕僚說，韋德齊當天穿上的，確實就是台灣擊敗巴林的那套球衣，對這套球衣的故事，蕭美琴是有特別有作過功課，只是府方發出的新聞稿，未再特別確認過細節，造成一些誤會，對運動有熱情，外交更在乎的蕭除錯愕，也是很過意不去。（責任編輯：呂品逸）

捷克參議院議長韋德齊（左）獲贈中華足球隊球衣時，當場就直接穿上。（資料照片／總統府提供）

韋德齊（左）的球衣有特別做功課，但府方發出新聞稿前卻未再特別確認過細節導致出錯

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