【內幕】藍台中市長首次協調「破局」不歡而散 楊瓊瓔以拖待變要求延到2/1後再談

備戰年底九合一大選，藍綠白陣營積極提名布局。六都方面，綠營近日加速完成競爭廝殺最激烈的台南市、高雄市「南二都」初選民調，正式底定參戰人選；反觀，國民黨除台北市、桃園市「北二都」確定以蔣萬安、張善政現任優先者角逐連任外，包括新北市、台中市等面臨交棒的關鍵指標二都，迄今皆未有實質進展。據了解，國民黨中央今中午邀集爭取台中市長提名的立法院副院長江啟臣、資深藍委楊瓊瓔進行協調，但無論是協調機制、是否採內參民調或提名時程，會中楊均提出反對意見，甚至要求延到2月1日後再談，導致首次協調會最終以「破局」收場，雙方不歡而散。

藍營今協調台中市長提名 楊瓊瓔遲到半小時

國民黨台中市長人選遲未拍板，掀起不少地方支持者強烈焦慮、不滿。據了解，藍營內部原定於去年25日進行首次協調，但楊瓊瓔卻臨時變卦，以另有要事為由，硬是將協調時程延至今天。今天中午，在國民黨副主席兼秘書長、提名協調小組召集人李乾龍親自主持下，終於成功邀集江啟臣、楊瓊瓔到場「面對面」溝通協調，另包括組發會主委李哲華、台中市黨部主委蘇柏興也一同與會；只不過，楊瓊瓔不僅遲到了近半小時才現身，還由被視為是重要金主之一的協羽機材集團董事長蔡添壽陪同抵達，成為場邊意外插曲，引發黨內不少人側目。

據了解，今天長達約2個半小時的閉門協調會中，李乾龍先是表達，黨中央希望能透過協調機制來決定台中市長人選，若是協調不成，黨中央則盼能採內參民調方式作為人選產生依據，藉此避免進入正式初選導致內耗。

楊盼2/1後再協調 李乾龍嘆不尊重制度

不過，據知情人士轉述，楊瓊瓔在會中則採取「以拖待變」策略，她先是稱今天才舉行第一次協調會，不急著達成什麼結論，後續應該還要有第二次、第三次協調會，甚至指最近立法院會議事繁忙，提議應等到2月1日新會期開議後，再來協調台中市長人選事宜。

不僅如此，楊瓊瓔還說道，國民黨不能認為初選就是中了綠營的計，像是近期民進黨在台南市、高雄市等競爭激烈縣市，也是透過初選機制產生人選，且民調結果出爐後，大家還是手握手高喊團結。

眼見初次協調即觸礁，李乾龍則當場嘆氣自嘲：「下次找一個更有份量的人來主持好了」，李並對著楊瓊瓔無奈表示，「我講了半天，你就是不尊重制度（指協調），黨中央哪一點沒有公平公開？」

協調會各說各話 江啟臣憂時間緊迫

但楊瓊瓔仍堅持己見，轉移話題繼續批評黨中央不公平、公開，像是有所謂的內參民調說她輸很多，但黨中央卻從未出面否認。更何況，她自己也有作對比式民調，顯示她和江啟臣的支持度都超過對手兩位數，代表她也是有實力爭取提名的市長人選。

此時沈默許久的江啟臣則語重心長地向與會眾人強調，基層不但對國民黨遲遲未決定市長人選，感到非常焦慮，台中市長盧秀燕更已公開表達，盼國民黨應在1月底前決定人選，他對於黨中央要用什麼機制來決定人選，沒有意見，一切都尊重黨中央，相信黨中央會堅守公平、公正的立場，「只是時間已經不等人，基層支持者都很擔憂！」

雙方仍舊沒共識 台中市長人選再陷僵局

最終，今天黨中央首次召開的台中市長協調會，未達成任何共識或結論，以「破局」收場，雙方不歡而散，黨中央將擇期再召開第二次協調會。

面對台中市長協調陷入僵局，遲遲無法讓人選定於一尊，有藍營輔選要角不以為然地抨擊，楊瓊瓔很顯然是想要以拖待變，藉此爭取初選，甚至是鋪陳日後「參選到底」的正當性，黨中央應要有所作為，不該一再配合楊瓊瓔拖延協調時程，黨中央如果態度如此消極，「（黨主席）鄭麗文乾脆下台算了！」黨務高層則私下緩頰，強調絕對不會配合特定人選，還是希望一切能「事緩則圓」，比照台南市長及宜蘭縣長的協調整合模式，來解決紛爭。

