內幕／蘇巧慧選新北！李四川在等「這時機」

▲台北市副市長李四川是藍營參選新北市長勝算最高的人選。（圖／記者嚴俊強攝，2025.10.21）

[NOWnews今日新聞] 民進黨選對會5日通過，提名民進黨立委蘇巧慧參選新北市長；民眾黨主席黃國昌則早已開始布局選戰，相較之下，藍營似乎進度落後，最有可能參選的台北市副市長李四川，目前仍忙於市務。藍營人士透露，全球AI龍頭輝達落腳北市，尚未完全定案，李四川不可能此時脫身，但只要輝達案底定，李四川正好能向雙北展現他的協調能力，屆時風光宣布參選，將是最適合的時機。

藍營人士說，北市議會目前是預算會期，李四川不可能在會期中請辭參選，置台北市長蔣萬安於不顧，至少要等到年底或是明年初。不過比起議會，更重要的還是輝達案的進度，台北市順利留住輝達，李四川功不可沒，在首都都能展現如此行政力，轉換跑道擔任新北市長，新北市民也都會高度肯定。該人士說，比起讓李四川先辭職參選新北，留在台北市先讓輝達案圓滿落幕，對李四川更會是加分。

廣告 廣告

一名市府人員也提到，蔣萬安去年就已經宣布第三名副市長張溫德，張溫德是文官出身、又有工程專業，加上一年多來的歷練，即使李四川請辭，暫時也都還能補上李四川的缺，對蔣萬安的影響不會太大。

不過若李四川明年才要投入新北市長選舉，加上還要與黃國昌民調，等藍白整合後，距離年底選舉可能只剩半年左右，時程是否太晚？不具名藍委說，李四川對新北超熟悉，加上現任的新北市府團隊，也能提供協助，最後半年再投入選舉，其實已經足夠。

藍委說，民進黨因歷經大罷免慘敗，亟需盡速確認六都提名人選，提振基層士氣，才會這麼早提名蘇巧慧參選，但國民黨狀況不一樣，若太早確定人選，讓綠營有攻擊目標，對李四川也是種消耗，所以對李四川來說根本就不用急，只要等時候到了，非綠陣營全部都會歸位，協助李四川打贏選戰。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

確定了！民進黨選對會拍板 提名蘇巧慧參選新北市長

人物／答詢惹怒蘇巧慧！杜麗華曾參選落敗 助傅崐萁開啟花蓮王朝

公館圓環拆除後首遇上班日！他秀18秒影片驚：蔣萬安、李四川夠讚