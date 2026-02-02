內幕／《衛廣法》修法無回溯條款 民眾黨團建議下拿掉的

立法院藍白黨團日前強修《衛廣法》，要讓中天新聞重返52台，但通過條文中並無寫明溯及既往。（圖／袁維駿攝）

立法院藍白黨團上週修正《衛廣法》，要讓中天新聞重返52台，但通過的條文中並無寫明溯及既往，因此NCC仍稱「中天不適用」。據悉，原先國民黨立委羅智強版本所列明的「效力溯及既往」，在與民眾黨團溝通的過程中，因白營擔憂法條疊床架屋，未來恐有扞格疑慮，因此三讀版本並無該條文。

台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文表示，羅智強原本在《衛廣法》修法提案，直接寫明「本條修正通過後，效力溯及既往，適用爭訟中案件。」講白話文，就是讓正在打官司的中天可以直接適用新法。可在關鍵三讀之前，藍白又提了「再修正動議」，把羅智強原本寫的條文整段換掉。

最後通過的條文，寫法是「行政爭訟程序終結前，或主管機關另為許可換照之處分前，仍得依原執照繼續原頻道行使權力」。張育萌說，這跟羅智強寫的「效力溯及既往」不一樣；三讀通過的寫法，既無法溯及「已經被撤照的中天」，又只說「訴訟結束前，可以繼續用原頻道」，但並沒有說「訴訟期間視為持有執照」，等同害正在打官司的中天新聞台「沒辦法被救回52台」。

不過，知情人士指出，無論如何修法，只要打輸行政訴訟，本就無法復台。而在三讀通過的條文規定下，《中天》只要打贏行政訴訟，就能依此條文復台，因此該修法是建立合理機制，避免遭撤銷執照的媒體在行政訴訟勝訴後，仍無從補救。

據悉，國民黨立院黨團與民眾黨立院黨團討論後，白營認為原先條文所提及之「本條修正通過後，效力溯及既往，適用爭訟中案件。」有疊床架屋的疑慮，因為即便適用，仍需等到行政訴訟結束，跟目前三讀通過的版本無太大差異。因此最後在民眾黨團建議下，才將其拿掉。

國民黨立委許宇甄說，《中天》案能否適用新法，不是NCC說了算，是法院說了算；因為《中天》案目前仍在行政訴訟當中，尚未定讞，當然有新法的適用餘地。她強調，這次通過的《衛廣法》修法，最重要的就是要矯正NCC過去濫權關台的錯誤，捍衛新聞自由。

許宇甄表示，NCC如果繼續無視法律從新從優的慣例，執意要知法玩法，只會證明自己不僅是「髒兮兮」，更是毀壞法治的元兇，因此要求NCC尊重國會的心意，還給《中天》應有的權利。



