【內幕】「護國神山」要在台南建廠 還得先解決這件「鳥事」

台美關稅談判獲致重大成果，政院宣示，台灣在2年內，共有30座先進製程晶圓廠將要興建或將籌建，不過，除了綠電供應能否滿足外，還有「鳥事」要解決，如同當年台南七股開發遇到黑面琵鷺的保育問題，目前台南屬台糖所有的沙崙農場，也規劃要供台積電建廠擴增產能使用，但當地是國內一級保育鳥類草鴞的棲息地，若半導體要在當地設廠，將面臨保育團體壓力。政院則有信心，在官田有水雉保育前例，能讓產業和保育並存。

從陳唐山到蘇煥智 台南開發史總是卡在「鳥事」

當年前總統李登輝及陳水扁時代，台南縣市還未合併，民進黨兩任前台南縣長陳唐山、蘇煥智都有開發七股地區計畫，卻都因「鳥」告吹。李登輝時代，陳唐山擬於當地建大煉鋼廠，還沒當縣長的蘇煥智以要保育當地黑面琵鷺反對，甚至還剃髮苦行，兩人因此嚴重交惡；但後來陳水扁時代，換蘇煥智自己當縣長，曾大力疾呼要保育黑面琵鷺的他喊出，要在七股建國際機場計畫，還稱黑面琵鷺很聰明，會自己另尋棲地等說法，也被激烈質疑「換了位置換了腦袋」，2人對七股的建設想像，都因「鳥」而無法推進。

政院拋「水雉復育」經驗 為沙崙晶圓廠解套

台灣草鴞是特有亞種，根據資料，其數量比黑面琵鷺還少。不過，對於沙崙農場正好是草鴞棲地，據了解，政院對半導體產業能順利進駐仍舊樂觀，主要關鍵在於全民均認知，台積電為「護國神山」，半導體是攸關台灣國家存續的重大產業，維持半導體產業能量是國安必須，這點連保育團體都有認知，當年因保育黑面琵鷺導致重大開發都停下的前例，應該不至於發生。

政院人士說明，當年高鐵籌建，同樣在台南官田一帶的水雉棲地受影響，但後來也有劃設區域，高鐵、台南市府及保育團體，成功復育數量更稀少的水雉案例，證明開發與保育可以並存，政府打算比照當年往例和保育團體合作，在現在沙崙農場畫出足夠保育草鴞的範圍，讓草鴞能繼續棲息，藉此讓半導體產業得以和珍貴鳥類得並存。（責任編輯：王晨芝）



