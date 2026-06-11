【內幕】賴清德秘密主導監委提名 親自欽點獨派陳永興、侯人馬謝政達入列





總統府今（11日）早公布新一屆監察院正、副院長及監察委員共29人名單。監察院長提名人為獨派醫師、民報創辦人陳永興，副院長推薦現任監委王榮璋，其他監委人選包括前國民黨立委廖婉汝、前新北市副市長謝政達、前衛福部長邱泰源等人，監委人選涵蓋藍綠人選。據悉，包括陳永興、謝政達等人選都由總統賴清德欽點、命人親辦，事前對黨內保密到家，包括連任監委跟相關被提名人選都是上週四、五才獲得通知。

在醫界輩分極高的陳永興獲提名監察院長。（陳愷巨攝）

曾是綠白溝通橋梁 與黃國昌決裂、獲賴清德倚重

現年75歲的陳永興，為獨派醫界大老、更是《民報》創報人，在醫界輩分極高，他曾獲醫療奉獻獎，也積極參與政治曾經加入民進黨擔任國大代表、立委等；他也與民眾黨創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌關係深厚。不過在2025年黃國昌爆出利用狗仔隊跟監政敵後，陳永興發表沉痛聲明，直言「沒想過黃國昌會變成今天這個樣子」，因此與黃國昌決裂。

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陳永興更在2024年賴清德當選總統後、新國會要選出正副議長前，擔任立法院「綠白合」居中協調的關鍵人物，由於民進黨立委席次未過半，為了保住立法院長大位，因此黨內有聲音要「綠白合」，立法院正、副院長由時任院長游錫堃搭配民眾黨時任立委黃珊珊「堃珊配」、或是黃珊珊與時任立法院副院長蔡其昌的「珊昌配」，不過綠白在協調期間互信基礎薄弱，加上綠營內部也有反對「綠白合」聲音，當時還爆出「電話門」疑雲，柯文哲致電陳永興協調賴清德意願，不過最後綠營堅持「堃珊配」、白營要黃珊珊當院長才願意配合投票，因此雙方協調失敗。

不過因為綠白協調國會議長內幕遭揭露，陳永興自己出面發聲明全文解釋過程，外界才知曉陳永興與賴清德的緊密關係，陳不但可以直通「上意」，甚至在這兩年執政期間，他也曾私下替執政團隊提供不少建議、上書撰文等。據了解，監察院長人選一開始府院曾考量直接將代理院長李鴻鈞扶正，但李鴻鈞本人無續任意願，因此才尋覓到陳永興，院長人選的徵詢到提名據悉都由賴清德親自交辦。

現任監委王榮璋獲提名為監察院副院長。（陳愷巨攝）

人權會資歷受青睞 王榮璋獲提名監院副院長

至於副院長提名人選王榮璋，據了解，主要是專業考量，人權會是監察院下最重要的工作業務，王榮璋長期兼任人權會委員，過去人權會委員不少意見都與社會主流民意有扞格，也常遭抨擊。但相較於被視為「進步派」的人權會其他委員，王榮璋處事圓滑、對外溝通順暢，據了解，府內高層評估後拔擢王榮璋接掌副院長，他也是現任人權會委員中唯一留任的監委。不過王榮璋留任監院內部也有雜音，像是他的調查案件數量是全院倒數第一、對於人權進步不像其他委員關注度高等遭人詬病。

侯友宜否認推薦 謝政達入列傳由賴清德欽點

至於監委提名名單另一熱議重點非謝政達莫屬，謝政達是新北市長侯友宜重要愛將，侯甚至曾說過自己執政新北多年、創下高滿意度都要「謝天、謝地、謝政達」，顯見謝的重要性。副總統蕭美琴今在記者會上提及，審薦小組在考量人選的過程中，曾函請所有政黨、專業團體、社會各界與個人推薦，也有被提名人自薦參與，總統府循例請各政黨推薦相關人才，「但這次並沒有獲得在野黨正式推薦。」

新北市長侯友宜曾說，自己執政新北多年、創下高滿意度都要「謝天、謝地、謝政達！」（侯友宜臉書）

外界好奇究竟謝政達如何進入提名名單？據悉，侯友宜系統否認有推薦謝政達，但確實總統府方面一直來函、親自轉達希望侯友宜推薦監委人選，但因為種種因素考量並未答應給名單。據綠營人士指出，陳永興、謝政達等人選都是賴清德親自處理、通知，未經過黨內其他人之手，應該是總統個人考量因素居多，據透露，起初府內鎖定的泛藍監委人選還有其他人，後來經過一番轉折考量下才推薦謝政達出線。

監委若遭卡恐致監院停擺 財產申報與政治獻金審查受影響

總統府一番苦心策劃的監委名單兼納藍綠人選、政治性與專業度，是否在國會中受到在野黨青睞還不得而知。按規定，監察院全院會議開會，須有全體（或應出席）委員二分之一以上出席才能開會，各委員會會議，須有全體委員二分之一以上出席始得開會；彈劾審查會必須有審查委員9人以上之出席才能開會，並以出席委員過半數同意來決定彈劾是否成立。若藍白執意卡監察委員提名人數不足情況下，除了院會、委員會停擺之外，影響最大的公職人員每年固定的財產申報以及政治獻金申報，即使有公務員處理申報資料，但沒有監委召集廉政委員會審查申報真實性、處理要求補件，影響甚深，恰逢今年又是選舉年，恐會損及相關候選人申報權益。

第七屆監察院監委名單兼納藍綠人選、政治性與專業度，是否在國會中受到在野黨青睞還不得而知。（資料照片／張哲偉攝）

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