【內幕】賴清德秘密主導監委提名 親自欽點獨派陳永興、侯人馬謝政達入列
總統府今（11日）早公布新一屆監察院正、副院長及監察委員共29人名單。監察院長提名人為獨派醫師、民報創辦人陳永興，副院長推薦現任監委王榮璋，其他監委人選包括前國民黨立委廖婉汝、前新北市副市長謝政達、前衛福部長邱泰源等人，監委人選涵蓋藍綠人選。據悉，包括陳永興、謝政達等人選都由總統賴清德欽點、命人親辦，事前對黨內保密到家，包括連任監委跟相關被提名人選都是上週四、五才獲得通知。
曾是綠白溝通橋梁 與黃國昌決裂、獲賴清德倚重
現年75歲的陳永興，為獨派醫界大老、更是《民報》創報人，在醫界輩分極高，他曾獲醫療奉獻獎，也積極參與政治曾經加入民進黨擔任國大代表、立委等；他也與民眾黨創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌關係深厚。不過在2025年黃國昌爆出利用狗仔隊跟監政敵後，陳永興發表沉痛聲明，直言「沒想過黃國昌會變成今天這個樣子」，因此與黃國昌決裂。
陳永興更在2024年賴清德當選總統後、新國會要選出正副議長前，擔任立法院「綠白合」居中協調的關鍵人物，由於民進黨立委席次未過半，為了保住立法院長大位，因此黨內有聲音要「綠白合」，立法院正、副院長由時任院長游錫堃搭配民眾黨時任立委黃珊珊「堃珊配」、或是黃珊珊與時任立法院副院長蔡其昌的「珊昌配」，不過綠白在協調期間互信基礎薄弱，加上綠營內部也有反對「綠白合」聲音，當時還爆出「電話門」疑雲，柯文哲致電陳永興協調賴清德意願，不過最後綠營堅持「堃珊配」、白營要黃珊珊當院長才願意配合投票，因此雙方協調失敗。
不過因為綠白協調國會議長內幕遭揭露，陳永興自己出面發聲明全文解釋過程，外界才知曉陳永興與賴清德的緊密關係，陳不但可以直通「上意」，甚至在這兩年執政期間，他也曾私下替執政團隊提供不少建議、上書撰文等。據了解，監察院長人選一開始府院曾考量直接將代理院長李鴻鈞扶正，但李鴻鈞本人無續任意願，因此才尋覓到陳永興，院長人選的徵詢到提名據悉都由賴清德親自交辦。
人權會資歷受青睞 王榮璋獲提名監院副院長
至於副院長提名人選王榮璋，據了解，主要是專業考量，人權會是監察院下最重要的工作業務，王榮璋長期兼任人權會委員，過去人權會委員不少意見都與社會主流民意有扞格，也常遭抨擊。但相較於被視為「進步派」的人權會其他委員，王榮璋處事圓滑、對外溝通順暢，據了解，府內高層評估後拔擢王榮璋接掌副院長，他也是現任人權會委員中唯一留任的監委。不過王榮璋留任監院內部也有雜音，像是他的調查案件數量是全院倒數第一、對於人權進步不像其他委員關注度高等遭人詬病。
侯友宜否認推薦 謝政達入列傳由賴清德欽點
至於監委提名名單另一熱議重點非謝政達莫屬，謝政達是新北市長侯友宜重要愛將，侯甚至曾說過自己執政新北多年、創下高滿意度都要「謝天、謝地、謝政達」，顯見謝的重要性。副總統蕭美琴今在記者會上提及，審薦小組在考量人選的過程中，曾函請所有政黨、專業團體、社會各界與個人推薦，也有被提名人自薦參與，總統府循例請各政黨推薦相關人才，「但這次並沒有獲得在野黨正式推薦。」
外界好奇究竟謝政達如何進入提名名單？據悉，侯友宜系統否認有推薦謝政達，但確實總統府方面一直來函、親自轉達希望侯友宜推薦監委人選，但因為種種因素考量並未答應給名單。據綠營人士指出，陳永興、謝政達等人選都是賴清德親自處理、通知，未經過黨內其他人之手，應該是總統個人考量因素居多，據透露，起初府內鎖定的泛藍監委人選還有其他人，後來經過一番轉折考量下才推薦謝政達出線。
監委若遭卡恐致監院停擺 財產申報與政治獻金審查受影響
總統府一番苦心策劃的監委名單兼納藍綠人選、政治性與專業度，是否在國會中受到在野黨青睞還不得而知。按規定，監察院全院會議開會，須有全體（或應出席）委員二分之一以上出席才能開會，各委員會會議，須有全體委員二分之一以上出席始得開會；彈劾審查會必須有審查委員9人以上之出席才能開會，並以出席委員過半數同意來決定彈劾是否成立。若藍白執意卡監察委員提名人數不足情況下，除了院會、委員會停擺之外，影響最大的公職人員每年固定的財產申報以及政治獻金申報，即使有公務員處理申報資料，但沒有監委召集廉政委員會審查申報真實性、處理要求補件，影響甚深，恰逢今年又是選舉年，恐會損及相關候選人申報權益。
更多上報報導
【內幕】年底百里侯選戰目標 綠拚守5執政縣市再加「新北彰嘉宜」
【內幕】綠彰化縣長整合破局 邱建富從英到賴「一直被晃點」
【內幕】蔡英文已主動力挺陳瑩 劉櫂豪還未言退衝擊台東縣長選情
其他人也在看
4天前才送別傅子純！唐美雲再痛失老戰友王世信 悲喊：怎可缺席首演
【緯來新聞網】知名舞台設計家、國立臺北藝術大學戲劇學院院長王世信今（11日）凌晨驟逝，享壽68歲，消
月領20萬用公假去冰島玩 、隱匿公文被記申誡 國科會前駐捷克科技組秘書投訴組長霸凌也成立
國科會駐捷克代表處職場霸凌案，前科技秘書曾遭上司組長修理，根
童年回憶又少一個！《爆爆王》宣布8月關服停運，暖心感謝玩家20年陪伴
對於許多台灣玩家們來說，2003 年開始在台灣營運的《爆爆王》（原《彈水阿給》）可說是大家的童年回憶，小時候大家回到家總迫不及待與朋友們鬥智鬥勇，用水球擊敗對手。不過，這個陪伴大家 23 年的老遊戲今日傳出即將畫下句點，宣布將於 2026 年 8 月 13 日正式關服停運。
BIGBANG世巡台灣唱4天！會員優先購開放申請 搶票攻略一次看
【緯來新聞網】南韓天團BIGBANG「BIGBANG 20/26 WORLD TOUR」世界巡迴演唱
侯友宜核心、前藍委提名監委！國民黨回應了
[NOWNEWS今日新聞]總統府今（11）日召開記者會，公布監察院含正副院長在內的29名被提名人，其中包括前藍委廖婉汝、新北市長侯友宜核心幕僚、前副市長謝政達。由於國民黨先前表態，不會推薦監委人選，屆...
美伊戰爭大幅消耗彈藥 為何造1枚愛國者飛彈需要數年？
美國的愛國者飛彈系統是北約組織與第一島鏈各國防空主力，最新型的愛國者三型飛彈（PAC-3）每顆造價約400萬美元（約1.27億元台幣）；發射升空只需要幾秒，但製造一顆就需要2年多的時間。《華爾街日報》一文解釋為什麼一枚愛國者飛彈從生產到運送到前線，會這麼沒效率。
總統盃全民運動賽事啟動 號召全民上凱道跳舞、打藍球
由運動部主辦的「2026總統盃全民運動賽事－街舞大賽暨3x3籃球賽」今天（11日）正式啟動。運動部長李洋、全民運動署長房瑞文及與會貴賓共同出席啟動記者會，並邀請首屆街舞大賽冠軍團隊「山丘街舞」擔任開場嘉賓，以精湛舞技展現世代傳承精神，為第二屆賽事揭開序幕。總統盃全民運動賽事不用報名費，期盼讓運動深入各地。歡迎全臺熱愛街舞與籃球運動的民眾踴躍組隊參賽。運動部長李洋表示，延續首屆總統盃掀起的全民運動熱潮，今年賽事規模再創新高，持續打造全臺具指標性的全民運動盛會。今年賽事更充分展現地方與中央攜手參與的精神，從各地預賽到全國總決賽，是一條將地方能量匯聚至國家舞臺的重要道路。也向全國民眾發出邀請，歡迎大家一起參與總統盃全民運動賽事，希望所有參賽朋友都能盡情享受運動與競賽帶來的快樂。 運動部表示，今年總決賽將在具代表性的臺北凱達格蘭大道舉行，預計號召數千名選手齊聚一堂，將街舞、籃球、城市景觀與文化能量緊密結合，打造大型戶外城市級運動嘉年華。街舞大賽暨3x3籃球賽總獎金合計高達590萬元，以實際行動支持選手勇敢逐夢，角逐總統盃最高榮耀。 運動部強調，街舞大賽首度橫跨北、中、南、東及離島金門，共辦理6
美加墨世界盃規模空前，卻因政治因素而代價高昂
有一點似乎肯定：在賽場的精彩以外，這場規模空前的世界盃，可能會成為史上最具爭議的賽事之一。
《賭神2》天才童星謝苗長大了！周潤發當年勸他「回學校念書」促成就
電影《火遮眼》由谷垣健治執導、謝苗領銜主演，他飾演的單親爸爸為了拯救被人口販賣組織綁架的愛女，挑戰龐大的地下犯罪世界，拳拳到肉的動作場面相當精彩。戲外他更與兩位影壇傳奇周潤發、李連杰驚喜重逢，引起港片迷的集體回憶殺。
罕見提前公布建議售價 全新S-Class與Mercedes-Maybach S-Class即日起開放預訂！
自上周末於台北國父紀念館盛大舉辦《Mercedes-Benz 慶祝汽車發明 140 週年特展》，兩天吸引超過萬人參觀後，台灣賓士本周即將於 6 月 12 日至 14 日移師高雄駁二藝術特區接續展出。在品牌歡慶汽車發明 140 週年的熱潮持續延燒之際，台灣賓士今日再度無預警帶來驚喜，提前公開全新Mercedes-Benz S-Class 與 Mercedes-Maybach S-Class 台灣市場車型編成與建議售價。 作為 Mercedes-Benz 140 年創新精神的當代旗艦代表，全新 S-Class 不僅迎來歷來幅度最大升級之一，更首度全面導入由 NVIDIA 晶片驅動、以 MB.OS …
不怕股市跌！華爾街作家曝光25個改善財務原則 第25招變有錢最簡單
AI熱潮帶動台灣AI供應鏈與ETF投資風潮，沒想到卻在2026年6月8日迎來「黑色星期一」，台股盤中震盪2694點，最終收在43502.78點。市場劇烈波動之際，華爾街財經作家喬納森．克雷蒙在《會想的人先有錢》曝光25個理財原則，提醒投資人：致富靠的不是猜股價或追明牌，而是時間、紀律與正確觀念。快把這份致富清單貼在冰箱上，每天提醒自己。
日本瘋傳「飯糰減肥法」不挨餓也能瘦，網友實測一個月瘦8公斤！
炎熱夏天快到了，不少人都想趁現在減肥，讓身形提前進入最佳狀態！現在熱門的飲控方式很多，像是168斷食、211餐盤、豆腐減肥法等，但想瘦身成功，關鍵不是跟風，而是找到適合自己、能長期執行的方法，瘦身才更
黃仁勳首登韓國綜藝談創業血淚 曝17歲學霸搭訕術靠這招追到初戀
【緯來新聞網】輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前將其綜藝首秀獻給韓國人氣談話性節目《劉QUIZ O
台股止跌千點收在43149點 聯電成交爆量居冠漲逾5％ 高股息ETF群飛
聯發科(2454)收在4,085元、跌70.00元、跌幅1.68%。台達電(2308)收在2,160元、跌40.00元、跌幅1.82%。0050收在99.85元、跌0.40元、跌幅0.40%。鴻海(2317)收在258.5元、跌4.50元、跌幅1.71%。個股中，本日成交量居冠的為聯電(2303)收在125.0元、漲6.50元、漲幅5.49%、成交量超...
【Follow法人】外資連6日站賣方！今再砍357億元 分析師：賣壓已有降溫跡象
台股今（11）日震盪收黑，外資持續站在賣方，今日再賣超357.79億元，已連續6個交易日調節台股，累計提款金額達4732.54億元。雖然賣超金額較前一日明顯收斂，但外資仍延續提款態勢。對此，資深台股分析師江慶財表示，隨著台股回測月線附近，加上融資減肥及5月營收陸續出爐，外資賣壓已有降溫跡象，台股短線不排除出現技術性反彈。
外資續賣358億！ 台股上演千點大逆轉 網笑：沒貨了
外資續賣358億！ 台股上演千點大逆轉 網笑：沒貨了
遭爆大頭症、蹭飯胡瓜！籃籃露面反擊「看圖說故事」 親揭張立東真實關係
籃籃進一步澄清，先前遭爆私約張立東硬蹭胡瓜餐會一事，實際情況並非如此，「我們是在活動散場時巧遇，才會有那張3人合照」。接連遭受爆料攻擊，籃籃表示目前最重要的是調整好自己的心情與狀態，「就是培養自己的抗壓能力」，至於是否知道爆料者身分？她則選擇不多加猜測，「...
聞出下雨味道有多神？日本人驚喊河童 4.7萬人認證台灣人天賦
原PO在Threads發文表示，自己久違回到日本，某天與大阪友人在咖啡廳聊天時，突然察覺空氣中瀰漫一股濕濕的味道，直覺認為應該快下雨了，因此脫口而出提醒朋友。沒想到對方聽完後露出不可思議的表情，還開玩笑稱他是不是日本傳說中的河童。原PO事後則幽默補充一句：「我是台北...
李多慧穿北一女制服熱舞挨轟 今現身用中文道歉：我是外國人，對不起！
日前李多慧在台北大巨蛋活動中穿上北一女制服演出，引發部分網友質疑不妥，認為不應將高中制服作為表演服裝。對此，她先前已透過社群平台解釋，強調完全是配合活動主題安排，絕無不尊重校園文化或醜化北一女的意思。今日再度被問及此事，李多慧態度謙遜表示：「每個人的想法...
新莊公寓頂樓變「空中垃圾山」！被罰4次繼續堆 屋主稱：研究核能
從曝光畫面可見，公寓頂樓鐵皮幾乎完全被雜物掩蓋，包括輪胎、塑膠椅、折疊桌、腳踏車、行李箱、電風扇以及廢棄家電等物品散落各處，部分物品甚至跨越女兒牆，延伸至鄰棟屋頂。密密麻麻的堆積景象讓不少網友直呼誇張，擔心颱風來襲時恐有高空墜物風險，也憂慮環境髒亂恐成為...