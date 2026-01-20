【內幕】迎戰新北硬仗綠組選對會 議員採「穩健提名」





2026新北市選戰，民進黨積極佈陣，市長局已經提名立委蘇巧慧，議員選舉牽動地方勢力消長，議員提名作業今（19日）已經完成，新北黨部採「穩健提名」，各區現有席次加一席，只有新莊（第三選區）、土樹三鶯（第八選區）有議員黨內初選，初選時程預料在明（21日）中執會上通過；此外，也成立「新北選對會」廣納各派系整合，迎戰2026地方選戰。

蘇巧慧「選對會」搞定派系 新北2選區進入初選作業

民進黨除了確認新北市長將由連任三屆立委蘇巧慧出戰，為了回應地方針對議員提名作業普遍希望提前的期待，兼任民進黨新北黨部主委的蘇巧慧，已指示新北黨部提早啟動「選舉對策委員會」，不同以往，她走派系平衡路線，廣納各派系代表，包括在不同陣營的湧言會和正國會也能推派成員參與討論，最後英系、正國會、湧言會、新潮流、蘇系，意見都能充份表達。成員也互相推舉前立法委員羅致政擔任召集人，聘任執委呂學政（正國會）、蘇高松（蘇系）、黃千芮（湧言會），讓新北選對會達成派系平衡。

新北黨部啟動「選舉對策委員會」，各黨派成員推舉前立法委員羅致政擔任召集人

民進黨中執會將在本週三（21日）拍板確定直轄市議員選務時程，其中以新北市選區而言，第三選舉區（新莊）、第八選舉區（土城、樹林、三峽、鶯歌）由於席次調整，以及參選人眾多，最有可能進入初選，相關提名作業也備受關注。

現任席次「+1」穩健提名 力求全壘打達陣

知情人士表示，新北選對會日前針對新北議員選戰佈局，以「提名人數不少於上一屆提名人數」為原則，採取「穩健提名」策略，以各區現任席次「+1」作為提名席次，希望在幫助現任議員連任的同時，能夠拓展更多票源，增加新北議員席次，達到「議員全壘打」的目標。

地方人士指出，由於議員提名席次將直接影響選區議員初選，直接牽動各派系核心利益，因此過往選對會開會時，因為提名席次意見分歧，引發派系爭執的案例不勝枚舉。然而，本屆選對會因為有整合各方意見，包含讓現任議員、議員參選人充分表達看法，凝聚共識，會議進行十分順暢，也讓民進黨新北議員佈局得以順利提早展開。

在藍白議員候選人還在為市長候選人整合傷腦筋，小雞們要跟那隻母雞傷腦筋之際，蘇巧慧已經讓自己成為新北新共主，又前進一步。（責任編輯：殷偵維）