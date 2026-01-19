【內幕】逾12人搶選竹北市長 鄭朝方政績有感卻陷選縣長兩難





民進黨加緊佈局2026地方選戰，《上報》獨家掌握總統賴清德親勸竹北市長鄭朝方逾2小時投入新竹縣長選戰，黨內對提名鄭朝方相當積極認真。據了解，鄭朝方至今未明確表態原因，最大掛念仍在竹北市，由於黨內接棒人選未明，加上國民黨、民眾黨逾12人搶選竹北市長，這個三級行政區的市長位置從未如此搶手，外界多認爲主要與鄭朝方掌竹北市長後的亮眼政績與外溢效應有關。

鄭朝方翻轉竹北有成 2026藍綠白12人搶接棒

廣告 廣告

竹北市是新竹縣轄下的最大行政區，人口數約22.1萬人，過去外界甚少關注竹北市長人選，2022年鄭朝方選上後，積極呈現推動市內E化，減法建設、全市路燈汰換為LED燈、獲得專利的「竹北燈」、東區市場（水岸市集）動土，以及翻轉西區的6大建設陸續啟用。在他任期第二年就喊出政見兌現率高達9成，此外還有發放竹北民生紓困金新台幣6000元、竹北城市的建設美學等政績讓人外界印象深刻。

（資料照片／張哲偉攝）

不只發6000元紓困金，鄭朝方推E化、換LED燈靠「城市美學」擦亮竹北招牌，讓當地人超有感。

因為鄭朝方上任後亮眼表現引發外溢效應，讓這個三級行政區的首長位置變成相當搶手，目前已經12人表態或被點名參選，時代力量主席王婉諭、國民黨有議員、市民代表4人表態參選；民眾黨有3人被點名，包含現任新竹市副市長邱臣遠、前黨主席柯文哲妹妹柯美蘭、新竹縣議員林碩彥也表態；民進黨也有議員張珈源、曾參選2024新竹縣立委的陽明交大教授曾勝凱被點名轉戰，另外也有無黨籍議員邱靖雅喊話參戰。

（資料照片／王侑聖、張哲偉攝）

竹北市長逾10人表態，民眾黨柯美蘭（中）、邱臣遠（右）、林碩彥（左）被點名。

桃竹苗整體布局考量 鄭朝方成翻轉竹縣關鍵活棋

據了解，竹北市近年來受惠於竹科人口移入帶動房地產發展，成為全台最大縣轄市，竹北市財政充沛、房地產高度發展之下帶動眾多公共建設，加上鄭朝方上任後提升城市能見度與其外溢效益，讓竹北市長成為熱門位置。從鄭朝方之後，各黨都評估竹北政績足以擴大其支持度，因此民眾黨與國民黨才會積極搶進。據了解，對於民進黨拚命挖角鄭朝方轉戰縣長，地方上也分成兩派，竹北地方議員、代表自然希望鄭朝方連任，同時帶動綠營「竹北隊」氣勢，加強地方選情；但從民進黨整體桃竹苗佈局來看，苗栗已經提名年輕、清新的議員陳品安，竹市也在積極考量幾位年輕議員出戰新竹市長高虹安，竹縣若有鄭朝方帶動，能讓桃竹苗戰隊耳目一新，且還能在藍大綠小的新竹縣，藉此帶動縣議員選情，可說是各方利多。

張哲偉

劍指高虹安、串聯陳品安，綠營力拱鄭朝方戰竹縣 打造「年輕戰隊」。

據透露，各方人馬都認為鄭朝方會轉戰縣長，可說是「虎視眈眈」，因為他目前仍在竹北市長位置，民進黨目前尚未有夠強的接班人馬，能穩穩守下這個竹縣最大行政區，因此在總統勸說跟竹北市長職務下兩難，鄭朝方才會至今難以明確表態。（責任編輯：王晨芝）

（延伸閱讀：【獨家】賴清德打「總統牌」勸2小時 鄭朝方再戰竹縣機率高）