【內幕】鄭麗文南部佈局意外掀波 危機控管3部曲得宜化解茶壺風暴

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

國民黨主席鄭麗文近期的人事安排引發黨內風波，由於鄭麗文過去與南部淵源較淺，面對南部複雜派系，亟需建立屬於自己的「親衛隊」與商業人脈，而這正是前立委張顯耀能提供的助力；知情人士揭露，「一個需要舞台、一個需要人才」，無論透過過去立法院同窗的情誼，或是背後有力人士的牽線，原是鄭試圖跨出黨中央、深耕南部的戰略一步，只是未料作法草率，險些侵門踏戶國民黨「南霸天」前立法院長王金平，幸好鄭危機控管3部曲得宜才化解茶壺風暴。

鄭麗文日前特別澄清，王金平從政50週年餐會，引起一些不必要的誤會，也特別前往拜會「公道伯」。顯然之前傳出張顯耀將任國民黨副主席、智庫執行長及督軍南部選戰「三位一體」的人事消息傳出後，掀起地方強烈反彈，而且殺傷力的確不小。

據指出，鄭麗文快刀斬亂麻，拜會王金平「尊王」定調、親自出面說明「消毒」、張顯耀僅任智庫執行長「控管」危機，算是不錯的危機控管3部曲，禮聘王金平為最高顧問順利拆彈，化解國民黨內可能的政治風暴。

知情人士分析，不論是之前「普丁不是獨裁者」、「台灣不是ATM」，再到這次的張顯耀事件，都顯示街頭與政論節目出身的鄭麗文，進入體制內掌握黨機器還是略顯生嫩，「年輕人終究還是年輕人」。

該人士指出，張顯耀離開陸委會副主委，出現在媒體焦點下，多數都是與「兩岸」有關，特別是司法案件，而張顯耀在檯面下從沒閒過，積極運作尋找復出機會也是公開的秘密。

「一個需要舞台、一個需要人才，鄭麗文與張顯耀一拍即合。」他直言，不論是過去張顯耀與鄭麗文立法院同窗情誼，或是「背後有力人士」推薦，鄭過去與南部淵源不深，亟需要在南部建立敵系部隊，特別是商業人脈。

另一方面，傳出「三位一體」的佈局後，一藍營人士先回顧，王金平2020年離開立院後，憑藉著過去的人脈以及聲望，2024年成立「中道和平聯盟」和平宣言倡議大會盟，結合跨黨派人士，發表兩岸新論述及和平倡議，甚至自己開設線上課程傳授「喬王」如何搭建溝通的橋樑，上線一周就吸引超過3千人報名，銷售額突破千萬元，都顯示王金平不是省油的燈。

藍營人士表示，傳出張顯耀將督導南部選情，顯然看在王金平舊故的眼裡，根本就是「侵門踏戶」在太歲頭上動土。且以王金平柔軟圓滑的政治手腕，21日50週年感恩餐會，王甚至在受訪時主動表態「立委柯志恩才代表國民黨」，在在凸顯了王的不快。

藍營人士分析，在感恩餐會上，張顯耀遭到多位地方重量級要角當眾洗臉，狠酸「這裡好像不怎麼歡迎你」、「份量不夠無法位列主桌」、「人緣不好要怎麼當副主席？」他說，顯然「三位一體」的反彈已經遠超過黨中央預期，媒體鉅細靡遺的現場描述，更是親王派給黨中央最後「溫柔的警告」。

該人士強調，「高築牆、廣積糧、緩稱王」恐怕是鄭麗文最需要學習的政治藝術，擁有黨主席的權位並不代表實際影響力，黨主席選舉期間，許多人就擔心鄭麗文的用人問題，更悲觀認為令不出黨中央，「此次事件，鄭麗文與黨中央的作法顯然草率了」。

不過，鄭麗文緩頰，王金平稱代表國民黨出席的是柯志恩，這一點都不奇怪，卻引起不必要的誤會、聯想與擴大的解讀，而她請王金平出任國民黨最高顧問，希望他退而不休，繼續為國民黨貢獻。

照片來源：翻攝自鄭麗文臉書

