內幕／鄭麗文盼見習近平 藍嚴防被抹紅

▲國民黨主席鄭麗文公開宣示，盼今年上半年能與中國國家領導人習近平見面。（圖／葉政勳攝，2025.12.25）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文公開宣示，盼今年上半年能與中國國家領導人習近平見面，因今年年底就是九合一選舉，「鄭習會」話題勢必會被綠營拿來操作，若鄭麗文太偏統，恐又觸動黨內敏感神經。不過資深藍委說，鄭麗文的資歷跟歷任黨主席相較，很難相提並論，不論今年選舉或2028年大選，主角都不會是鄭麗文，再說國民黨早就習慣民進黨「抗中保台」那套，沒有什麼好擔心。

藍委說，雖然很多人將鄭麗文拿來與前主席洪秀柱相較，但洪秀柱也曾一度代表國民黨參選總統，輩分與鄭麗文完全無法相比，而今年九合一選舉，縣市長比較不用擔心被抹紅，2028年大選若真由台中市長盧秀燕出馬，外界關心的也是盧的兩岸立場，而非鄭麗文的想法，「講白了，若鄭麗文真的太偏統，候選人要與他切割也不會太難啦，風險比起之前的洪秀柱、（前總統）馬英九，都小很多。」

一名藍委也說，歷經過去幾次大選與大罷免，每個國民黨候選人都會被抹紅，選民早就麻痺了，現在的政治氛圍，藍綠基本盤都各自歸隊，民進黨再怎麼抹，也無法增加自己選票，「芒果乾」已經沒什麼用了。他分析，過去一年多來，藍營也刻意冷處理兩岸議題，就是不想再提供素材給綠營操作，如果真要再辯論兩岸立場，「九二共識」還是目前最佳的論述，畢竟民進黨也提不出更好的說法。

國民黨決策高層說，鄭麗文找藍委吳宗憲當文傳會主委、藍委牛煦庭擔任發言人，這兩人雖都是新科立委，但大罷免期間也與民進黨有實際作戰經驗，尤其牛煦庭當時是內政委員會召委，對於內政部長劉世芳、陸委會副主委梁文傑的台獨戰狼作風頻頻挑釁，也不為所動，這部分算是防守得很成功，而吳宗憲法律邏輯清晰，要戰《憲法》、《兩岸人民關係條例》也早已駕輕就熟，這兩人協助鄭麗文把關國民黨的兩岸政策，讓大家都不會太擔心。

