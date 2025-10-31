內幕／鄭麗文點這人取代傅崐萁？黨內意見曝

▲國民黨準黨主席鄭麗文當選後不久，國民黨立院黨團總召傅崐萁立即邀請黨籍立委與鄭麗文見面。（圖／吳翊緁攝，2025.10.20）

[NOWnews今日新聞] 國民黨準黨主席鄭麗文即將上任，她找來與各派系大老或代表擔任副主席，並重用立法院系統，包括藍委吳宗憲擔任文傳會主委、藍委牛煦庭擔任發言人，據傳鄭麗文還曾探詢過，明年立院黨團總召改選，是否可能由資深藍委林德福出馬，取代現任總召傅崐萁？不過藍營內部分析，林德福已72歲，恐難與現在黨團多數的年輕藍委溝通，而傅崐萁雖然爭議多，但經過過去一年多的磨合，並挺過大罷免，除非傅崐萁不想當，否則黨內應該很難出現挑戰者。

國民黨團是自2016年在野之後，才出現總召一職，希望將權力重心移到立法院，由黨團自主作戰，歷任總召包括廖國棟、林德福、江啟臣、曾銘宗、林為洲、費鴻泰，但目前僅剩林德福與江啟臣仍在立院，而江是現任副院長，明年也準備參選台中市長，接任總召可能性不大。

而除林德福外，資深藍委賴士葆也很常被點名，賴士葆在本屆雖一度有意與傅崐萁爭取總召職位，但後來已放棄。

藍營立院人士說，傅崐萁擔任總召這一年多來，最大問題就是屢用總召身分幫花蓮爭取權益，不少特別條例，都跟花蓮有關，雖說花蓮需要建設，近年也天災不斷，但屢要大家一起幫花蓮預算背書，難免讓人質疑公器私用，民進黨團總召柯建銘，也沒這麼常提到新竹市。

不過該人士認為，即使傅崐萁爭議多，又屢遭民進黨鎖定為欲除之而後快的對象，但大罷免後政治局勢不同，柯建銘明年會不會續任總召，也還是未知數，若柯建銘真的被換掉，國民黨更不可能換掉傅崐萁，自損戰力。

有藍委說，林德福年事已大，個性也太溫和，可能不適合在立法院藍綠對峙的氛圍中作戰，且總召是立委選舉，不是主席指定，國民黨主席選舉時，多數立委是挺前副主席郝龍斌，現在鄭麗文當選了，黨團與她的關係是彼此尊重，但若鄭麗文強硬推出自己人選，將逼黨團再度向黨中央表態「黨團自主」，兩邊互相對立，對國民黨不是好事。

