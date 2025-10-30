內幕》閃兵重創選情是關鍵 派系怒批溫朗東「踩著別人、不會比較高」

政治評論員溫朗東因「林岱樺事件」退派系、退選議員，但黨內人士卻直指是「閃兵、裝瘋拉屎」舊案纏身，選不下去了，更怒批溫朗東「踩著別人、不會比較高」。 圖：擷自溫朗東臉書（資料照片）

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長初選戰火延燒！外交部長林佳龍、立委王義川等人29日晚間接連在社群力挺有意角逐市長提名的綠委林岱樺，意外掀起派系內部震盪。名嘴溫朗東昨（30）日深夜宣布「退出派系、退出選舉」，聲稱因「林岱樺事件」無法過自己那一關。不過據《Newtalk》掌握，黨內人士直言，真正原因並非理念分歧，而是「閃兵、裝瘋拉屎」舊案纏身，選不下去了。

知情人士透露，國民黨立委徐巧芯去年曾揭露，溫朗東10年前為逃避兵役，疑似以精神異常為由裝瘋賣傻，甚至做出「把地上草塞進嘴裡吃」、「隨地便溺」等行為。溫朗東事後提告徐巧芯加重誹謗及違反個資法，但遭檢方兩度不起訴，高檢署也駁回再議，全案確定。黨內人士指出，「法院都認證了，當然選不下去。」

對此，民進黨內不少基層與派系成員頗感不滿。有同黨議員參選人直言，「想當真正的台灣人，就該履行台灣人應盡的義務，別拿別人當墊腳石博聲量。」更有湧言會人士痛批，溫朗東長期以「正義名嘴」自居，但行事風格「忘恩負義、西瓜偎大邊、過河拆橋」，這次又藉林岱樺事件刷存在感，「他從來就不是團隊型的人，總愛拿別人墊高自己。踩著別人墊高自己，不會比較高。」

另方面，有同黨議員參選人也在社群貼出後備訓練榮譽狀，呼籲政府全面檢討體位審查機制，嚴懲逃兵造假行為，「讓兵役制度回歸公平，國防不容投機取巧。」他並提到，自己於畢業後隨即入伍服役一年（含軍訓折抵）履行國民責任；任職僑委會期間參與「全社會防衛韌性」規劃與演練，深刻體會全民防衛的重要，今年更進一步投身後備軍人幹部行列，持續為全民國防盡一分心力。

派系人士最後感嘆，在派系最需要團結的時刻，溫朗東選擇落井下石、離席退場，「投機的人或許博得一時聲量，但是長遠必然會被看穿盤算」、「沒有人永遠可以贏錢又贏話」。

