【內幕】陳見賢妻被爆持股惹議 台鎔「精準購地」得標蓋焚化爐遭疑內線
新竹縣焚化爐今年1月正式營運，2024年底新竹縣長楊文科率領縣府團隊啟動焚化爐試燒，《上報》接獲爆料稱，2019年4月楊文科擬重啟早胎死腹中的焚化爐案，得標廠商台鎔恰好在2019年5月購入焚化爐現址土地，隨後縣府開標指定投標條件是「必須自有土地」，讓台鎔成為唯一有資格投標廠商。前新竹縣議員余筱菁指控，新竹縣府推動BOO案蓋焚化爐，收回的權利金卻是全國最少，燒民生垃圾還要高額處理費，燒垃圾發電更成為業者盈利來源，對縣民沒有助益，他們還要呼吸焚燒出來的毒煙，質疑是縣府在圖利特定廠商。
陳見賢妻精準持股 台鎔得標蓋焚化爐遭疑內線
新竹縣副縣長陳見賢太太日前被媒體踢爆擁有台鎔上櫃前股票500張，以目前每股80左右的市價計算，總額逾4000萬元，外界質疑陳見賢夫妻為公職人員未有利益迴避外，據指出，由台鎔得標的新竹縣焚化爐BOO案（自備土地及資金來興建營運）也充滿爭議。
余筱菁從議員任內長期追蹤新竹縣焚化爐弊案，也曾在議會、民間大力阻擋興建，但最後仍無功而返。她向《上報》記者指出，2002年新竹縣計劃在同片土地上蓋焚化爐，環評都通過了，但因為地方反對聲音很大，被當時仍具民進黨籍的立委林為洲擋下。後來十多年土地就放在那邊，但當地人都知道那是「黃金地」，因為環評通過就是永久性，未來充滿「可能性」，可說是竹北小金庫。
2018年楊文科上任後射出市政五箭，其中一箭就是蓋竹北焚化爐，2019年4月楊文科施政報告中提及「本府規劃興建自有廢棄物處理設施」，評估技術包含「高效能熱處理技術」及「生物機械處理技術」。爆料者指控，在焚化爐招標具體內容不明的狀況下，5月23日台鎔公司火速購置竹北市貓兒錠段拔子窟小段8、9、9-8、13-4、13-5、13-6等六筆土地，恰好是2002年新工環保科技股份有限公司規劃蓋焚化爐所買下的私人土地，遭懷疑是否有內線？但對於上述持股、內線購地等指控，陳見賢陣營表示無相關回應。
在焚化爐招標具體內容不明的狀況下，5月23日台鎔公司火速購置竹北市貓兒錠段拔子窟小段8、9、9-8、13-4、13-5、13-6等六筆土地購證
縣府限制條件嚇跑外商 台鎔獨家投標
楊文科當選後成為副縣長的陳見賢，被踢爆他在2019年4月11日所填寫的財產申報，配偶陳玉貴名下竟有500張未上市櫃的台鎔股票，以面額10元估算，總值約500萬元。對此，余筱菁也表示，她在議員任內不斷質詢縣府，為何這塊已經通過環評的土地不是由縣府購回，之後再發包成BOT案，未來縣府還能回收；反而讓民間企業買走後，政府卻開BOO案給廠商投標，但楊文科縣府未能給她明確答覆，還不斷阻擋她的質詢。
而在台鎔購入竹北貓兒錠段土地後3個月，縣政府開了興建焚化爐的標案，限制條件就是「需要民間業者自規私有土地」，也就是需要業者自備土地後才能來投標。余筱菁指控，當時聽到縣府要蓋新式焚化爐，不少日本、歐美業者都有興趣投標，看到招標條件是要先有地，紛紛退縮，最後只有台鎔業者符合條件「獨家投標」！
「台鎔科技」
焚化爐合約起先不給議員看 翻拍還被打掉手機
憑著3個月前買到的地，台鎔順利和新竹縣府於2020年5月6日核定台鎔為BOO案最優申請人，後續將與該公司辦理議約及簽約，不過，余筱菁不滿表示，當時縣府與業者簽訂的合約，竟然不讓議員知道，後來他們極力爭取才能看到，沒想到要翻拍時還遭到當時環保局長暴力對待，直接打掉她的手機。
新竹縣副縣長陳見賢夫妻遭控未卜先知，在縣府「高效能垃圾熱處理設施投資BOO案」定案前便持有最優申請人「翰陽科技」母公司「台鎔科技」500張股票。
議員參選人痛批縣府放水 合約充斥不平等條文
余筱菁痛批，BOO案是拿國家補助的案子，基本上就是有租稅減免這類的優惠，所以在處理順序上應該是配合中央調度優先，私人營運排後面，但是這各廠商合約訂定顯有放水，因為合約上充斥著「不平等條件」。
她指出，合約規定焚化爐每天只能燒500噸垃圾，250噸是民生垃圾、250噸是事業廢棄物，但是新竹縣一週約有280噸民生垃圾，等於一年多出一萬噸垃圾不能燒，還是要繼續堆積在新豐掩埋場，焚化爐減少垃圾堆積量根本沒幫助，反而是業者可以燒250噸事業廢物，每年收不少錢。
新竹縣焚化爐BOO案雙方簽的合約內容，遭批對減少縣垃圾堆積量根本沒幫助，反而是業者可以靠焚化爐燒250噸事業廢物，每年收了不少錢。
遭指控持股、內線購地 陳見賢陣營：無相關回應
余筱菁還說，合約上還提到，新建焚化爐每年只幫新竹縣燒8萬噸垃圾，多出的每噸從2100元漲價到2520元；同樣情況，桃園市焚化爐是BOT案，免收處理費，反觀竹縣回饋金都拿得比其他縣市少，只有每噸提撥100元，但高雄市跟桃園市都是400元，縣府每年短收2000萬元，還同意業者燒垃圾發的電可以另外轉賣，但焚燒排出的有毒黑煙，卻是傷害居民身體，等於慷人民之慨，讓業者賺錢。
諷刺的是，因為新竹焚化爐BOO案也是台鎔科技去年營收大幅成長的主因，台鎔2025年全年合併營收12.88億元、年增59.6%；其中12月單月營收1.84億元，月增26%、年增155.91%，成長主因即是旗下子公司翰陽綠能於12月取得「電證」（再生能源登記證）後，使該案場售電條件改善。（責任編輯：卓琦）
桃園市焚化爐是BOT案，免收處理費，反觀竹縣回饋金每年短收2000萬元，同意業者燒垃圾發的電可另外轉賣，但焚燒排出的有毒黑煙，卻是傷害居民身體。
