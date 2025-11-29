內幕／黨中央下軍令狀速推3修法 藍委憂衝擊2026選情

國民黨副主席兼秘書長李乾龍本周四（27日）受邀與國民黨立法院黨團餐敘，討論話題除觸及黨中央財務、2026選務，更一度圍繞國會修法議題，本刊掌握，李表達黨中央關注《總統副總統選舉罷免法》連署涉賄罰則、助理費除罪、《黨產條例》排除適用救國團等議案，盼黨團加把勁，在下會期完成修法，由於相關修法極具政治意涵，且踩個案修法紅線，明年適逢選舉年，引發藍委焦慮衝擊選情。

餐敘選在立院旁喜來登辰園餐廳，席開4桌由國民黨團總召傅崐萁作東，席間討論到黨中央財務、2026選務話題，像是李乾龍就透露，目前黨中央仍有6千萬財務缺口，也說尋求連任的基隆市、台北市、桃園市、苗栗縣、南投縣、連江縣，以及力拚綠地變藍天的高雄市、屏東縣等縣市，預計12月中旬完成提名。

本刊掌握，李乾龍並主動提及立院修法議題，希望藍委在《總統副總統選舉罷免法》、助理費除罪、《黨產條例》等3議案多出力。正副總統選罷法方面，若被連署人未登記為候選人，刑罰增加拘役或罰金選項，藉此替上次大選，以「老鼠會方式拉人」協助鴻海創辦人郭台銘收連署書的屏東縣議長周典論解套，李認為，郭最後未參選，周卻被判賄選不合理；助理費除罪則是不分藍綠各縣市正副議長有共識，透過修法解決歷史共業。

至於《黨產條例》排除適用救國團，李乾龍說，救國團已多次拜會在野黨團，主張他們並非黨產、附隨組織，獲得正面支持，藍白既在國會實質過半，應攜手把綠營當年針對性修法導正。他也分析，一旦救國團解套，對藍軍後續在陸空戰會有助益。

本刊掌握，對於李乾龍的說法，傅崐萁表示贊同，研擬下會期列重點法案，與會藍委當下雖未多作表態，私下卻認為不妥。

「是覺得國民黨太好選嗎？」多位青壯立委氣憤地告訴本刊，下會期就進入選舉年了，理應聚焦民生法案，黨中央偏要碰政治議題，就好比最近的《國籍法》，明明沒急迫性，卻趕著現在處理，無疑是送子彈給民進黨。

另一不具名藍委也說，部分議案已一讀付委，像是《總統副總統選舉罷免法》就掀起議論，大踩為個案修法紅線，輿論風向已對藍營不利；甚至先前助理費案連署時，規劃參選2026縣市長者，都會被私下提醒先別簽名，避免日後被放大檢視、做文章，藍委都有意識要保護同事了，黨中央更該審慎評相關修法估政治後座力。

