【內幕】AIT辦「國防工業日」後 空軍邀L3Harris簡報商購預警機方案



因美方以現階段我方應以發展「不對稱作戰」裝備優先為由，至今未同意空軍爭取採購6架E-2D預警機，以及海軍13架MH-60R反潛直升機；因空軍E-2K預警機在台服役30年，逐漸到達壽限，經國防部同意下，空軍將商購模式來取得預警機成為選項，據了解，日前來台參加AIT舉辦的國防工業日的美商L3Harris，活動後也前往空軍司令部就該公司以灣流G550商務機載臺開發的預警和電戰等不同功能機型的先進方案，提供給空軍作為商購預警機性能的選擇。

廣告 廣告

圖為澳洲皇家海軍的MH-60R海鷹反潛直升機。（澳洲皇家海軍官方Facebook）

美方以我方應以發展不對稱作戰裝備優先為由，至今未同意海軍採購13架MH-60R反潛直升機。

空軍預警機升級需求迫切 向美提新商購申請

據了解，在空軍預警機升級不能再等有迫切需求，去年中旬國防部就參考IDS潛艦國造模式，經「國防創新小組」與空軍評估出可行方案後，再向美方提出商購案申請，藉助海鯤潛艦戰鬥系統商購案經驗，來規劃空軍新型預警機，經搜集各項資料，歐洲瑞典亦是用商務機載臺開發的「全球之眼」（GlobalEye）預警機等系統，商購的難度是幾乎不可能，因此並未把歐洲裝備列為考慮範圍中。

目前是美商L3Harris運用美國灣流G550商務機為載臺，整合出的預警機與電戰機為主要評估方向，分別有美國空軍使用的G550電戰機稱為EA-37B「羅盤呼叫」電戰機，以及義大利、以色列和新加坡等國使用的預警機等項目，空軍也期望能確認新型預警機規格與性能後進入建案程序。

美國的EA-37B將逐步汰換現役C-130運輸機的EC-130電戰機型。（圖擷取自L3Harris官網）

美國以「灣流G550」型商務噴射客機為平台改造的EA-37B電戰機

L3Harris來台主打 預警管制機方案

據了解，L3Harris向空軍的簡報中，還是強調灣流G550AEW的飛行除了速度更快之外，也因為拜商務飛機機體所賜，具有非常長的巡航時間；G550AEW也擁有更高的升限，這代表G550AEW可以在更高的高度運作，增長雷達的有效探測距離——換而言之，G550AEW可以在更遠離戰線的位置進行作業——這讓它得以遠離敵方戰機或防空飛彈，從而提高預警機的生存性。

再者，美國去年10月批准義大利就將兩架灣流G550電戰機進行升級，配置的是美空軍EA-37B電戰機同級裝備，這也是美國政府首次批准出售此等級裝備給國際盟友，再加上義大利升級案還包括雷達和天線陣列整流罩和零組件等，因此義大利灣流G550電戰機升級後成為空中預警機，這個訊息透露出美方對台以商購方式取得預警機是比較有機會。

圖為義大利空軍的G550空中早期預警機（CAEW），而美國國防安全合作局當地時間7日已公告將出售以同機型改裝的EA-37B新型電戰機給義大利，強化與北約盟友的作業互通性。（義大利空軍官網）

無人忠誠僚機 空軍未來選擇

另外，空軍對於無人「忠誠僚機」（loyal wingman）的研發相關重視，去年底邀請美國新創國防公司Shield AI，就該公司研發的垂直起降「X-BAT」無人戰鬥機概念進行簡報之外，這次國防工業日結束後，也邀請了參與美國XQ-58A「女武神」（Valkyrie）無人忠誠僚機的機體製造商Kratos公司，就XQ-58A無人忠誠僚機的研發所需技術、性能等進行簡報，來了解目前美國研發忠誠僚機的現況，作為空軍未來選擇無人忠誠僚機的規格依據。（責任編輯：卓琦）

XQ-58A「女武神」無人機雖未獲選美國空軍CCA忠誠僚機初代構型，現在卻獲得美陸戰隊考慮研擬採購，宣布其實驗工作轉為備案項目。圖為XQ-58A無人機。（美國空軍研究實驗室官網）

國防工業日結束後，空軍邀請參與美國XQ-58A「女武神」（Valkyrie）無人忠誠僚機的機體製造商Kratos公司，就XQ-58A無人忠誠僚機的研發所需技術、性能進行簡報。