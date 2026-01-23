內幕／CK楊罕見露面 勉藍委對美議題硬起來

異康公司董事長、綽號CK楊的藍營金主楊建綱現身國民黨餐敘。（讀者提供）

立法院藍白陣營今（23日）再次聯手，第八度以人數優勢封殺1.25兆元軍購特別條例草案付委審查；巧合的是，國民黨團中午與黨中央餐敘，異康公司董事長、綽號CK楊的藍營金主楊建綱現身，勉勵黨籍立委應在軍購、對美關稅等議題強化論述。

本刊掌握，相關餐敘今午在徐州路，即鄰近立法院的台大醫院國際會議中心舉辦，除了謝龍介、蘇清泉等南部立委之外，藍委幾乎全數到齊，黨中央方面則有副主席兼任秘書長的李乾龍、副主席蕭旭岑、季麟連，大陸事務部主任張雅屏、智庫執行長張顯耀、副執行長楊永明，以及前中常委李德維、劉大貝等人出席。

李乾龍席間強調，這次是智庫與黨團間的交流，針對國際兩岸局勢、法案進度交換意見，希望自此建立慣例，協助國民黨保持戰鬥力。引發關注的是，鮮少公開露面，在去年黨主席選舉操盤協助鄭麗文的CK楊也現身，並以「重新撐起國民黨那根脊梁」為題進行演說。

本刊掌握，CK楊就一度聚焦軍購特別條例與台美關係議題，質疑民進黨政府定義「印太民主友盟對抗極權」，然而「友盟算是真正的盟友嗎？」認為台灣形同被關在印太聯盟門外的孤兒，民進黨政府根本自欺欺人。

他指出，在10年建軍構想或5年兵力整建計畫之下，任何武器採購都有建案程序，包括成立「武獲室」來辦理，但這次特別條例的軍購有符合嗎？其次，1.2兆台幣是武器採購，加上後勤維修，推估未來光是每年的年度國防預算高達1.4兆元，幾乎佔歲出50%，恐造成排擠效果？屆時該如何拚經濟民生？

談台美關稅議題，CK楊認為猶如生前契約，尤其台積電整個產業鏈被美方搬走，等於美國上天堂、台灣下地獄，數10兆產值免費奉送，他並細數台積電造山者包括蔣中正、蔣經國、嚴家淦、李登輝、李國鼎等人，是國民黨當年執政時帶來的經濟奇蹟，才有如今的台積電及半導體產業鏈，民進黨卻無條件協助美國成為半導體最大競爭者。

其中，CK楊還反問台下藍委，指國民黨對台積電貢獻眾多，「台積電有捐政治獻金給你們嗎？」引來藍委哄堂大笑，部分更直白回應：「沒有！」他接著又指藍委徐欣瑩稱：「竹科整個要被掏空了，妳還選什麼新竹縣長？」

隨後楊建綱建議，面對美國壓力，在野黨必須硬起來，透過立法手段，像是推動「半導體晶片對外投資國安保護條例」等科技保護措施，將先進製程留在台灣；以及，藉由法令鬆綁與進一步開放，吸引全球人才與資金，重新打造台灣的新藍海戰略，以開放作為成長引擎，將資金導入公共建設等基礎工程。

最後CK楊強調，唯有重新撐起國民黨的那根脊梁，藍營才有機會重新執政，中華民國才有美好的明天。

