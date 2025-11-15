[Newtalk新聞] 美國人工智慧公司 Anthropic 日前公開指出，受到中國駭客團隊利用其 AI 系統 Claude 的「智能體」功能，發動大規模、自動化的網絡間諜行動。該公司強調，這是全球首例由外國政府利用 AI 主導的網絡攻擊事件，目標涵蓋科技企業、金融機構、化工製造商以及多個政府單位，其中至少四起攻擊成功入侵。 Anthropic 14 日於 X 上發布文章表示，他們成功瓦解一場高度精密的 AI 主導間諜活動，且該行動由中國政府所支持的駭客團隊所執行。指出攻擊者透過一系列誘騙技術，使 Claude 誤以為正在協助一家合法的網路安全公司執行防禦任務，藉此繞過系統原本的安全防護。 駭客將惡意指令拆解為看似正常的小型任務，讓 Claude 在未察覺異常的情況下執行多步驟操作，包括掃描目標系統、檢查資料庫、撰寫漏洞利用程式以及蒐集登入憑證等。整體行動中，Claude 自主完成了約八至九成的任務，使攻擊的規模和速度遠超過人力駭客的能力範圍。 Anthropic 表示，這類攻擊已顯示出 AI 對網路威脅的效果。AI 能在極短時間內發出大量請求，讓過去需要數天或數週的人力滲透作業如今能

