內急上不了廁所，大鬧北車！一名年約60歲的阿伯，昨天（週日）來到北車B1要如廁，沒想到廁所因為漏水故障無法使用，他暴氣，與現場清潔人員爆發口角，甚至拍掉對方的手機！警方到場後，他情緒還很失控，不斷大小聲。

員警vs.鬧事男子：「你可以控制你自己嗎，來走我們到裡面去講，我會被怎麼罰你趕快講。」

台北車站B1廁所前，一名阿伯跟兩名員警大小聲，情緒激動到連員警都快受不了。





內急上不了北車廁所大鬧！6旬男「拍掉清潔人員手機」

內急上不了北車廁所大鬧！6旬男「拍掉清潔人員手機」。（圖／民視新聞）

員警vs.鬧事男子：「那你可以不要這麼大聲嗎，這個廁所至少就是這樣子，關關開開開開關關，不要說一般民眾要用沒得用。」

原來是想上廁所，卻發現廁所維修不能上，阿伯因此暴怒。

員警：「你小聲一點，因為它現在，這是關起來的不能用，好不好。」

只因為廁所不能上大動肝火！事發台北車站B1，這名年約60歲的陳姓男子，23號下午四點多突然內急，來到北車B1這處廁所要如廁，卻發現廁所門口鐵門半關無法使用，他一氣下跟在場清潔人員爆發口角，甚至將對方手機拍到地上，即便對方跟他解釋，廁所漏水維修中，他還是不採信。警方到場處理，聲稱不滿這處廁所太常維修無法用，才與清潔人員爆發衝突。





鐵路警察局臺北分駐所所長洪金德：「係因男子因不滿廁所故障暫時關閉，而與台鐵清潔人員發生口角爭執，導致清潔人員手機保護貼裂損，當事人亦不提出告訴。」

內急上不了廁所，鬧到波麗士大人到場，實在沒必要。

