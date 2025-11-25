內情曝光！台積啟動法律戰 正式對前資深副總羅唯仁提告

台積電資料照。 圖：孫家銘／攝（台積電公司照）

[Newtalk新聞] 台積電採取動作了！台積電今天(25日)傍晚發出聲明：已於今(25)日向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟。本件訴訟係依據台積公司與羅唯仁間聘僱合約書、羅唯仁任職期間簽署承諾競業禁止同意書及營業秘密法等規定為請求。

以下是聲明完整內容：

羅唯仁自民國 93 年 7 月起任職於台積公司並擔任副總經理，於 103 年 2 月升遷為資深副總經理，並於 114 年 7 月 27 日正式自台積公司退休。

於113 年 3 月間，台積公司將羅唯仁調任於「企業策略發展部」資深副總該部門，性質為供董事長暨總裁諮詢的幕僚單位，職責上無須再監督或管理研發部門事務，然在轉任「企業策略發展部」後，羅唯仁仍要求研發部門 (註:此指職級在資深副總以下之同仁並無監督、隸屬關係)召開會議並提供資料以了解正在研發中，以及未來規劃之先進製程技術。

羅唯仁任職期間即簽有保密條款及離職後的競業禁止條款承諾離職後不為競爭之同意書。台積公司方淑華法務長在 114 年 7 月 22 日進行離職面談時，特地提供提醒信函供其詳細閱讀，並在法務長說明離職後之競業禁止義務，及詢問其離職後去向時，羅唯仁回應將至學術機構任職，並未說明將前往英特爾公司任職。離職後羅唯仁旋即前往英特爾公司擔任執行副總裁(Executive Vice President,簡稱 EVP)，而羅唯仁高度可能使用或洩漏、告知、交付，或移轉台積公司營業秘密及機密資訊予英特爾公司，因此台積公司有採取法律行動(包含違約賠償)之必要。

