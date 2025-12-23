內惟青雲宮重返桃子園謁祖進香請火

▲鼓山內惟青雲宮 (俗稱老祖廟)，十二月二十日深夜，在三十六間友宮出陣「襄贊神威」下，帶著信眾及昔日桃子園的後世子弟上千人，浩浩蕩蕩的重返左營軍區的海灘謁祖進香請火。（圖／內惟青雲宮提供）

[NOWnews今日新聞] 高雄市鼓山內惟青雲宮 (俗稱老祖廟)，十二月二十日深夜，在三十六間友宮出陣「襄贊神威」下，帶著信眾及昔日桃子園的後世子弟上千人，浩浩蕩蕩的重返左營軍區的海灘謁祖進香請火。高雄市宮廟成千上萬，唯獨鼓山青雲宮及左營新庄仔青雲宮這兩間宮廟享有到軍區海灘進香的殊榮。

▲桃子園青雲宮遷離桃子園，距今已經八十六年，「少小離家老大回」，這八十六年來，內惟青雲宮只重返原居地三次。（圖／內惟青雲宮提供）

內惟青雲宮及新庄仔青雲宮，都供奉保生大帝，祂們的「祖廟」是在現今左營軍區的「桃子園營區」內，是兄弟廟。民國二十八年因為原居地桃子園聚落被日本政府劃入海軍用地而遷村，整個桃子園聚落的居民及「青雲宮」全部遷離。這是高雄市遷村史上的濫殤。

廣告 廣告

桃子園居民遷村後，被配置到鼓山內惟地區及左營新庄仔地區，原聚落內的青雲宮也一分為二，分別在內惟及新庄仔各興建一間青雲宮。

桃子園青雲宮遷離桃子園，距今已經八十六年，「少小離家老大回」，這八十六年來，內惟青雲宮只重返原居地三次。第一次是在民國八十八年，第二次是九十九年，今年這一次是第三次。新庄仔青雲宮也曾重返一次。

▲鼓山青雲宮及左營新庄仔青雲宮這兩間宮廟享有到軍區海灘進香的殊榮。（圖／內惟青雲宮提供）

青雲宮的保生大帝及桃子園居民的後世代，每次要重返原居地，都得向海軍單位層層申請才能成行。二十日深夜這一次，也不例外。好在軍民雙方充分展現「軍愛民、民敬軍」的正向思維，才能兼顧國防安全及宗教信仰，共同完成這項莊嚴神聖的慶典。

海軍單位這一次，在國防安全優先的考量下，充分尊重民間宗教信仰，協助規劃動線及後勤支援、提供謁祖進香所需的空間，讓進到軍區海灘進香的信眾們非常的感謝。

內惟青雲宮這場謁祖進香請火大典，總計有三十六間的「友宮友廟」，出動43尊主祀神尊、大轎、宋江陣、舞龍、舞獅等陣頭襄贊神威，桃子園的後世代也踴躍投入這場進香盛會，估計約有上千人參與。出動的轎車、載運神轎的貨車及載人的大小客車多達一百輛，軍方基於安全而採取「全部搭車團進團出」的限制，眾神轎及信眾也都百分百配合，沒人徒步或騎機車進出。

進香陣容二十日深夜抵達謁祖進香的海灘後，隨即進行相關的宗教科儀，一直到清晨五時十分，完成「進香請火」後，大隊人馬非常自律一輛接一輛的團出，完全沒造成軍方管制上的困擾。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高市苓雅清潔隊公辦都更案簽約 打造綠意書香住宅

高雄輕軌榮獲政府服務獎 吳嘉昌：全齡共融移動地標

高捷黃線主體工程施作 吳嘉昌：確保工安與交維順暢