內憂外患的台灣，軍演中結束的2025
⊙顧爾德
2025年的台灣，經濟上拜AI之賜，享受了多年少有的豐碩收獲；政治上卻是內憂外患交加的一年。尤其在一年盡頭，又遭逢解放軍史上對台灣最迫近的圍台軍演。
2025年終的中國軍演大動作
解放軍東部戰區自12月29日上午7點半起，對台灣展開「正義使命─2025」演習。這已是解放軍今年第三次圍台軍演；也是歷來演習中海空兵力活動最貼近台灣本島的一次，亦是對台灣對外交通影響最為嚴重的一次，等同進行了一場高度擬真的封鎖台灣演練。
2025年4月間的共軍「海峽雷霆-2025A」演習是在東海區域進行實彈射擊；這次則將實彈演習區劃設於台灣海峽、台灣本島北部、西南、東南及以東等5個海空域。其中，恆春半島南方的演習區域已迫近至距台灣本島僅約12浬的領海基線邊緣。
解放軍於30日上午8點起進行約10小時的實彈射擊。上海飛航情報區發布飛航通報（NOTAM），設置7個限航區，其範圍涵蓋大多數台北飛航情報區（FIR），實質切斷台灣對外主要航路。超過900架次國內外航班與10萬名旅客受影響。當天台灣往返馬祖航線全數取消，台灣與金門航線於下午6點前停飛，澎湖與南竿航線亦出現部分取消或延誤。這是過往共軍圍台軍演中前所未見的狀況。
這次演習的主要科目包括：海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控以及外線立體懾阻。其中，「外線立體懾阻」即為「反介入／區域拒止」（A2/AD）作戰構想，明確針對美國及其可能介入台海衝突的盟友。而這兩天演習的另一個核心重點，則在於測試對台持續封鎖與壓制的能力，顯示解放軍不再僅著重於單一火力展示，而是演練長時間維持軍事壓力的節奏。
中國聲稱軍演目的係對台獨與外部勢力
中國方面亦明確表示，這次演習具有兩大針對性：一是對「台獨」分裂勢力的警告；二是對「外部干預勢力」的「正當且必要」回應，並宣稱軍演是因應「外部勢力在台灣問題上頻頻越界踩線」。而就在12月17日，美國才宣布對台總額111億美元的武器銷售案，為歷來規模最大的單筆對台軍售，亦曾引發中方強烈抗議，揚言將「採取有力措施」回應。此外，所謂「外部勢力越界踩線」也明顯指向日本首相高市早苗此前在國會對「台灣有事」的強硬表態。
最令台灣憂心的莫過於：共軍演習第一時間美國政府的低調回應。
川普於12月29日在佛羅里達州與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）舉行聯合記者會時，被問及對中國軍演的看法，其回應顯得準備不足、態度輕忽。他先強調自己與習近平關係「非常好」，接著表示：「他並沒有就此告訴我任何事情。我當然有看到相關情況，但他沒有告訴我任何事，而且我也不認為他真的會這麼做，完全沒有什麼讓我擔心的。」甚至稱：「（中國）已經在那個地區進行海軍演習長達20年，現在外界看待這件事的方式可能有些不同，但事實上，他們過去進行的規模還更大。」
川普一副無事狀令人憂心
川普所謂「不認為習近平真的會這麼做」，顯然是指不會真的對台動武；然而，中國海空軍何曾在距台灣如此接近的區域進行長達兩天、並嚴重影響國際航路的實彈演習？川普的回答顯然是隨口應付，反映出他並未將這次演習視為重大事件。這或許是因為幕僚尚未向他完整簡報（或他無意細聽），也可能因台海並非其當前優先關切議題；亦不排除他不願在宣布對台軍售後再度刺激北京，畢竟他仍盤算於春季訪中，而經貿議題才是此刻他對中政策的重心。
無論原因為何，川普在第一時間做出這種夾雜多項不正確訊息的回應，而其幕僚又不可能事後更正老闆的發言，這等同於對這此類圍台軍演事實上的默許，這對台灣而言極為不利。
相較於川普的不經心，眾議院「美國與中共戰略競爭特設委員會」主席穆理納（John R. Moolenaar）則發表措辭強硬的聲明，指出：「藉由操演脅迫性軍事行動並將武力投射到境外，中共試圖透過侵略與恐嚇來重塑區域秩序。」並強調華府將持續「維護台灣的安全」。
這個委員會成立於2023年，專注於美中之間的經濟與安全競爭，透過議題設定、跨黨派與跨委員會動員，在美國對中政策形成上具有高度影響力，也成為推動對台援助的重要平台，堪稱國會對中強硬路線的「發動機」。
委員會成立後即提出《挺台十項主張》（Ten for Taiwan），內容包括：加速清理對台軍售交付積壓、將台灣列為與烏克蘭同等級的優先順序、對台提供直接軍事援助，而不僅止於武器出售等。這份文件最關鍵的戰略判斷在於明確指出：「若不現在行動，未來介入成本只會更高。」並建議將台灣視為印太第一線防衛體系的關鍵節點。
美國眾議院「美國與中共戰略競爭特設委員會」譴責中國軍演
在此基礎上，穆理納與此委員會民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）於解放軍 這次月演習前夕、12月18日共同發表《為台灣多做十件事》（Ten More for Taiwan）。這份建議因應近年共軍多次圍台演訓及美台軍售交付延宕問題，主張涵蓋移轉軍武生產線、聯合訓練與行動、後勤預置、能源韌性、民防強化、情報共享及國際合作等多層面援台措施，以對解放軍可能動武發揮「預防性嚇阻」。
相對於川普政府的迴避態度，受到中國軍演影響較大的日本則更明確而堅定地表態。做為政府發言人的內閣官房長官木原誠二於12月29日上午舉行緊急記者會，直接使用「無理暴行」形容這次軍演。他指出，中方未事先充分通報，就在日本近海劃設大規模禁航區並進行實彈射擊，「這不僅威脅航行安全，更是對區域現狀的挑釁」。
日本防衛省的統合幕僚監部披露解放軍安陽號等艦艇在沖繩與那國島與西表島附近海域動向，防衛省並定調事件為「對我國周邊安全的重大關切」。日本外務大臣岩屋毅則向北京提出嚴正抗議，指出演習區域包含日本主張的專屬經濟區（EEZ）鄰近水域，已損害日本海洋權益。
由於解放軍的演習被視為對日相高市早苗「台灣有事」發言的示威。12月30日木原誠二於例行記者會受訪，面對媒體詢問「中方藉此次軍演要求日方修正言論」時，木原重申日本政府「立場不變」。
日本立場堅定毫不退縮
日本的堅定立場也表現在稍早通過的國防預算上。在中國軍演前夕，日本內閣26日通過國防預算提案，總金額創紀錄地突破9兆日圓（逾台幣1.8兆），高市內閣決定擴大採購巡弋飛彈、建立專屬無人機軍團，全面強化反擊能力與防衛強度。
解放軍這次軍演的時間點選擇也有玄機。12月台灣海峽海象並不利於登陸作戰，此時正值東北季風最盛期，風浪大、能見度低，都增加艦艇航行與部隊登陸難度；台灣也有軍方的研究指出，每年4月為解放軍較佳登陸月份。解放軍為何選舉此刻進行演習？
除了前述美國軍售、日相關切台灣有事言論之外，12月底是西方聖誕節連接新年長假，演習也是在測試西方國家反應能力。而對中國內部，習近平剛完成一場軍方大清洗，和對台作戰最相關的東部戰區是重災區；習近平也剛在12月22日主持解放軍東部戰區司令員楊志斌、中部戰區司令員韓勝延晉升上將授銜儀式。在此刻軍演，也是在測試受重創的解放軍的戰鬥力以及幹部忠誠度。當然也藉宣傳演習「成功」，對中國內部宣揚習近平做為三軍統帥的領導力。
讓台灣比較訝異的是，演習在雙城論壇 一結束就登場，顯然很不給台北市長蔣萬安、甚至藍營面子。 習近平一定有掌握台灣最近憲政危機、朝野正面衝撞的情報，他也要測試台灣在遭逢「內憂」之際，對「外患」的應變能力如何。從這幾天國防部、海巡署到總統賴清德的表現都恰如其分、有為有守，既未對中國示弱，也沒有提高擦槍走火的風險，頗能讓國人安心。而解放軍也未越雷池，沒有真正侵入我方十二浬領域。
值得注意的是，中國這次武嚇還配合文攻，對台發動認知作戰，包括散佈台灣港口已被封鎖、發布解放軍無人機「俯瞰」台北101大樓的影片等；國防部雖然出面反駁，但居然也有台灣媒體配合宣傳。這是台灣政府與民眾都必須警惕的。
在野黨一味配合中國步調
至於在野黨的表現，尷尬的蔣萬安在軍演後還是四平八穩地說，任何造成區域衝突升高的行為，「我都予以譴責」──被吃了豆腐還沈得住氣，修養真好！國民黨副主席蕭旭岑不願得罪北京，就轉移焦點到日本，稱這次演習對日相高市早苗而言「本身就是一場測試」；他的老闆馬英九在高市做出「台灣有事」相關發言時，也和北京一個鼻孔出氣譴責高市、批評人 家「躁進」。而國民黨主席鄭麗文的表態就更露骨，她不批評習近平挑釁，反而指責賴清德「狠了心、鐵了心，就是要把這條 絕路、死路走到底，連累了2300萬台灣人民，是非常悲哀的事情。」看來，國台辦的功績簿上她又被記上一筆了！
2025年，台灣在內憂外患中結束，憂患還未結束，祈念2026年的台灣能更堅定沈著地面外敵內賊。
作者本名郭宏治，資深新聞工作者、專欄作家。SUNY-Binghamton 社會學碩士，台大經濟系學士。
