內戰中假選舉？「民主」坐實執政 敏昂萊將成緬甸總統

緬甸軍政府領導人敏昂萊投票。圖／達志影像美聯社

近五年前，發動政變的緬甸軍政府，如今要透過所謂民主選舉程序，賦予執政合法性。緬甸從28日起，將分三階段舉行大選，但緬甸仍處於內戰中，近一半人口恐怕不會參與投票；五年前受歡迎的反對黨也已被迫解散；甚至制定新法把批評選舉視為非法，種種措施讓聯合國和歐盟直批，這場選舉根本是假選舉，既不自由也不公平。週日第一階段的投票率，遠比2020年低得多，親軍方政黨透露已贏得多數席次。

卸下軍裝，穿上緬甸傳統服飾，腳踩夾腳拖，緬甸軍政府領導人敏昂萊 (Min Aung Hlaing) 週日在戒備森嚴的首都奈比多，赴投票所投票，最後還對外展示他沾了墨水的手指，代表已完成投票。

廣告 廣告

緬甸軍政府領導人 敏昂萊：「我們保證這將是一場自由公正的選舉，我們的聲譽不能被選舉破壞，這場選舉是由軍方主導，我記得2020年大選結果非常糟糕，損害了這個國家的形象。」

這是緬甸自2021年軍事政變、近五年來首次選舉。儘管緬甸很多地區都處於內戰，軍政府也無法完全掌控，第一階段投票仍在28日登場，接下來還有兩輪，分別在1月11日和25日舉行；不過緬甸330個鎮區中約兩成，即地圖中的灰色地區，則因持續的武裝衝突不參加。

國際危機組織緬甸顧問 霍西：「這不是一場公眾諮詢，而是人為製造結果，讓軍方支持的政黨贏得壓倒性勝利，這將可以讓他們從直接軍事統治，過渡到半文官或準文官統治。」

軍政府把這場選舉標榜為回歸民主，但排除過去受歡迎的反對黨，又制定所謂新選舉保護法，嚴懲、限制公開批評選舉，全國可能近一半的人都沒有投票，仍試圖用民主外衣重塑政權，賦予執政合法性，因此被聯合國、部分西方國家和人權組織直指，這場投票既不自由、不公平，也不可信，根本是假選舉。

不過在中國和俄羅斯支持下，軍政府卯足全力，要讓選舉成真。官方在電視台和街頭廣播大力播送歌曲，呼籲民眾前往投票。過去兩次落選的親軍方政黨候選人，這回也充滿希望，因為沒有競爭對手。

親軍方「聯邦團結發展黨」候選人：「(你前兩次選舉都輸，你認為你這次選舉比較有機會嗎？) 有樂觀的理由，因為擊敗我兩次的候選人的政黨，這回不能參選。」

CNN記者 華森：「這裡是全國民主聯盟黨的辦公室，他們在2015和2020年全國大選中，贏得確實的勝利，但自軍事政變，它很多領袖都被逮捕送進監牢。」

諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬領導的「全國民主聯盟」，在上屆2020年大選中，大勝親軍方的「聯邦團結發展黨」，但隨後軍事政變，推翻選舉結果，全國陷入內戰，全國民主聯盟被迫解散，翁山蘇姬至今也仍遭囚禁。不過也有選民希望這場選舉，能助緬甸走出目前的困境。

緬甸選民：「我家人住在鄉下，那裡不安全，我希望戰鬥停止，祈願和平。」

緬甸的人道危機其實相當嚴峻，聯合國估計5100萬人口中，兩千萬人需要援助；通膨飆升和貨幣暴跌，更讓近一半人口生活在貧窮線下。內戰的疲憊，加上怕被報復的恐懼，不少人緬甸人還是會走進投票所。

緬甸選民：「我知道我必須投票，這是不可避免的，我有一種感覺，我必須投票，因為投票之後才會有和平，我們是流離失所的人，所以我們必須投票，這樣投票後才能回到我們的村莊。」

自政變引爆衝突以來，已有超過6800平民喪生，360萬人流離失所。根據世界糧食計劃署，明年緬甸將有超過1200萬人面臨嚴重飢餓。

聯合國緬甸人權情況特別調查員 安德魯斯：「(軍政府)使用的精密戰爭武器正在升級，直升機炮艇、戰鬥機，在選前攻擊平民目標。如果軍政府成功獲國際社會，以任何方式認可為合法，這將會鞏固它的殘暴行徑，緬甸的情勢也會更糟。」

緬甸軍政府則宣稱，這場選舉將帶來政治穩定，但人民顯然欠缺熱情。在2020和2015大選，投票率都接近七成，這回卻看不到踴躍投票的盛況，甚至遠不如疫情限制下的人數。在部分眷村附近的投票所，可以看到數十人排隊等候，但其他則多空蕩蕩。週一，親軍方政黨消息人士透露，在第一階段贏得多數席次。軍政府制定的選舉法律架構，沒有最低投票率要求，最終結果二月才會宣布，不過外界多預期軍政府領導人敏昂萊，將就任總統大位。

更多 TVBS 報導

和平獎得主多舛 翁山蘇姬恐離世 馬查多出逃骨折

泰關三年.緬甸KK園金主「送中」 緬甸詐案.陸批美「黑吃黑」

毀滅性洪災襲南亞！印尼.斯里蘭卡四國 逾1400人亡

東南亞.南亞致命洪災 印尼.斯里蘭卡.泰國 逾千人罹難

