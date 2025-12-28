內戰陰影下投票 緬甸政變後首場大選冷清登場

在內戰陰影與選舉公信力備受質疑下，緬甸選民今天(28日)於全國大選中投下選票，但投票率明顯偏低。這是緬甸自2021年軍事政變以來的首場大選。

緬甸軍方在政變後鎮壓反軍事統治示威，並引發全國性反抗行動。緬甸軍政府宣稱，這場分三階段舉行的投票，將為這個貧困的東南亞國家帶來政治穩定，儘管國際社會普遍譴責這次選舉。

聯合國、西方國家與人權團體表示，由於反軍政府政黨被排除參選，而且批評這場選舉被視為違法行為，這項選舉投票既不自由、公平，也不具可信度。

諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)在其領導的全國民主聯盟(NLD)於2020年大選中大勝後不久即遭軍方罷黜，至今仍被拘押，全民盟也已遭解散。

泰國農業大學(Kasetsart University)講師、緬甸問題專家拉麗塔(Lalita Hanwong)表示，與軍方結盟的聯邦團結發展黨(Union Solidarity and Development Party, USDP)在競爭對手大幅減少的情況下，預計將重返執政。聯邦團結發展黨由退役將領領導，推出約占全部候選人五分之一的人選。

她說：「軍政府的選舉是設計萊延長軍方對人民的統治。」她並指出：「團結發展黨與其他親軍方政黨將聯手組成下一屆政府。」

分布於緬甸各地城市的10名居民表示，今天投票的投票參與率，明顯低於2020年大選。

美國非營利組織「國際選舉制度基金會」(International Foundation for Electoral Systems)指出，緬甸在2020年與2015年大選的投票率約為70%。

與過去幾次選舉相比，此次選戰氣氛明顯冷清。根據仰光兩名居民說法，中午時分，市區僅有少數投票站出現數十人排隊，多半位於軍人家庭居住社區附近，其餘投票站則相當冷清。

一名曼德勒居民因安全顧慮要求匿名表示：「就氣氛而言，完全不像2020年那樣熱烈和有激情。」(編輯：沈鎮江)