內政補擬修法 逃兵者加重刑期2/3

藝人阿達在今（2025）年節目金鐘獎才入圍綜藝節目主持人獎，卻捲入閃兵風波，其實就連拿過金鐘獎、金曲獎的薛仕凌同樣也身陷爭議，兩人都選擇主動到新北地檢署說明。

面對藝人閃兵風波持續延燒，先前最高檢就建議，提高法定刑度為7年以下有期徒刑，使其不得易科罰金，國民黨黃健豪則提案修法，即使閃兵者達到36歲除役年齡，仍要補服役。

內政部回應，針對超過役齡的閃兵者可能加重其刑三分之二，如果原來被判定是服替代役，可以考慮補服替代役，但尚未定案。

國民黨立委黃建賓說：「支持修法嚴懲閃兵，完善我們法規的漏洞，國民黨已經提出相關修法，後續我們會在立法院持續推動。」

民眾黨立委張啓楷指出，「真正的問題不在刑度，在執行，不要只有用罰金或者是緩刑。」

民進黨立委王定宇則表示，「依法應該加重其刑，不能因為他躲得夠久、沒有被發現，就免除他的義務，造成僥倖的心理。」

內政部還提到，如果超過36歲的閃兵者，在體力等方面無法服國防部的常備兵役，或許也能考慮服替代役，相關草案還在討論，會跟國防部共同研擬相關措施。

專家認為，就像現役軍人犯罪，如果必須發監執行，也是等刑期結束再回役。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘指出，「過往軍隊在當兵，其實有一種兵叫做回役兵，他在營內犯法犯罪，其實等他譬如說之前關禁閉期滿之後，那個役期不算，而且就算你上不了戰場，至少營區的衛哨勤務你總要會吧。」

國防部長顧立雄表示，會跟內政部相關部會研議，並強調除役年齡跟妨礙兵役，並非完全連結在一起，因為有構成「妨害兵役」的行為，就會以《妨害兵役治罪條例》來治罪。除役年齡部分會考慮不同階層，及能達成任務所需年齡，適切考量。

