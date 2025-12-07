即時中心／黃于庭、謝宛錚報導

科技日漸進步，詐騙手法防不慎防，近年犯罪集團鎖定各大社群平台下手，試圖竊取民眾個資、錢財等。中國APP「小紅書」15項資安檢測全數不合格，內政部將對其發布「停止解析及限制接取」命令，封鎖為期1年；然而，台北市長蔣萬安卻稱，此舉為「反中反到變共產黨」，引發爭議。對此，內政部長劉世芳今（7）日反擊，提出這種論調的人，是否反對警政署打擊犯罪？

針對小紅書爭議，行政院長卓榮泰日前接受專訪時指出，小紅書是中國以「言論不自由」，試圖傷害台灣的言論自由；未料，蔣萬安竟稱，卓現在是要用言論不自由對付言論不自由嗎？還指稱「反中反到自己變共產黨」，人民無法接受。

快新聞／內政部下令封小紅書1年！蔣萬安竟稱「變共產黨」 劉世芳反擊了

對此，劉世芳表示，台灣並沒有共產黨，台灣是個自由民主法治的社會，並且一再強調，內政部警政署刑事局所作的處分，是根據詐防條例第42條，來龍去脈大家都非常清楚，但裡面有人濫用、箝制言論自由的部分，「我倒覺得要請教一下，提出這個論調的人，他是不是反對警政署打擊犯罪，尤其打擊詐欺犯罪」。

劉世芳強調，小紅書沒有在台灣落地，它並不遵守台灣自由法治及相關規範，「就好像如果有小偷到你家，跟對方說這是你的行動自由，愛拿什麼東西就拿什麼東西」，就表示台灣是個沒有法治的社會，這樣怎麼會叫箝制言論自由呢？

