內政部下令封鎖小紅書一年！刑事局揭違規內幕

內政部今日正式啟動對小紅書的封鎖措施，該平台在台灣的300萬用戶將無法正常使用。根據內政部公布的數據，小紅書自113年至今已涉及1706件詐騙案件，造成民眾總計超過新台幣2億4768萬元的財產損失。

國家安全局的資安檢測報告顯示，小紅書在15項安全指標中無一項合格。數位發展部進一步指出，該應用程式存在搜集敏感資訊、讀取儲存空間、掌握生物特徵等多項風險，更會將台灣用戶個人資料直接傳送至中國境內特定地點。

廣告 廣告

內政部政務次長馬士元表示，政府曾於10月14日透過海基會正式函請小紅書母公司「行吟信息科技（上海）有限公司」提出改善方案，但至今完全無回應。由於該平台拒絕配合調取必要資料，導致執法機關追查困難，形成事實上的法律真空。

數位發展部最新檢測結果顯示，除小紅書外，抖音、微博、微信及百度雲盤等五款中國應用程式普遍存在資安風險。其中微博與抖音各有13項風險，可能影響的資料包含相片、通訊錄、病歷、財務資訊，甚至剪貼簿內容。資安署署長蔡福隆警告，若使用者曾複製信用卡資訊，一旦被截取就有盜刷風險。

此次封鎖措施引發政治評論。前立委郭正亮指出，臉書光是一個月就涉詐超過5萬件，質疑為何只針對小紅書召開記者會。他表示小紅書在中國App中最不涉及政治，主要使用者為Z世代年輕人，關注美妝、美食、旅遊等生活資訊。

消息傳至中國大陸後，「台灣封鎖小紅書一年」迅速登上微博熱搜第一名。大陸網友紛紛留言表示：「Meta廣告都是詐騙廣告，也處理Meta吧」、「Facebook才是詐騙天堂」。也有網友認為這純粹是政治考量，與詐騙防治無關。

內政部強調，包括Facebook、Google、LINE、TikTok等國際科技公司，皆已依法設立法律代表人並履行法律義務。政府呼籲民眾立即停止使用小紅書並卸載應用程式，改用符合資訊安全標準的合法平台。後續將視業者是否願意配合法規改善資安風險，再研議是否延長或解除封鎖。

更多品觀點報導

台灣也需「翻牆」？內政部封鎖小紅書一年 藍委譏：步上中國後塵

小紅書遭封引論戰:打詐執法還是數位戒嚴? 網友質疑選擇性辦案

