內政部下令封鎖小紅書！黃國昌質疑標準 卓冠廷嗆：刻意護航詐騙？

即時中心／温芸萱報導

內政部昨（4）日宣布中國社群平台「小紅書」因涉詐封鎖一年。但民眾黨主席黃國昌今（5）日竟質疑「這到底是什麼標準？」並稱臉書、Threads都沒被禁。對此，民進黨新北市議員卓冠廷反擊，小紅書遭禁是因完全不配合打詐，政府10月透過海基會要求改善卻無回應；反觀其他兩個至少配合驗證、導入打詐AI並接受列管與裁罰。卓冠廷痛批黃國昌「搞不清楚狀況，還是刻意護航詐騙？」。

內政部昨日依《詐欺犯罪危害防制條例》下令，對中國社群平台「小紅書」下達為期一年的封鎖命令。據了解，小紅書不僅在15項資安檢測中全數不合格，近兩年更被查出涉及1706件詐騙案、造成逾2.4億元財損。然而，民眾黨主席黃國昌今日受訪時竟質疑「這到底是什麼標準？」。

對此，民進黨新北市議員卓冠廷強烈回擊，指出小紅書被封鎖的核心理由，就是該公司不配合政府的打詐要求。卓冠廷直言，黃國昌是還在裝傻嗎？打詐單位講得很清楚，行政院、內政部、警政機關早在10月14日透過海基會正式函請小紅書母公司提出改善方案，但對方至今完全沒有回應。

卓冠廷批評，黃國昌竟說「詐騙排行榜前幾名的臉書、Threads都沒被禁，看不到名字的小紅書卻被禁，這是什麼標準？」，卓反擊「臉書、threads的母公司Meta有配合台灣打詐」。

接著，卓冠廷指出，小紅書15項違規內容相當嚴重，包括：蒐集用戶位置與通訊錄、讀取剪貼簿與截圖、讀取裝置儲存空間，甚至在未啟動時仍上傳非必要個資，對台灣資安構成明確風險。

反觀Meta平台，卓冠廷強調其「至少有改善、願意配合」。包含：

・今年6月起針對投資廣告要求身分驗證。

・導入打詐AI，讓Marketplace詐騙量從每日180件降到約10件。

・臉書已納入《防詐條例》管理，數發部曾裁罰1500萬元。

・Threads今年也正式列管。

最後，卓冠廷痛批，黃國昌是搞不清楚狀況，還是刻意護航詐騙？





