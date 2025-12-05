內政部下令封鎖小紅書1年 他大讚：政府終於硬起來！小粉紅及紅統人士要崩潰了

內政部警政署刑事警察局4日召開「內政部守護民眾資訊安全 對涉詐高風險APP發布暫行措施」記者會。 圖：刑事警察局提供

[Newtalk新聞] 中國APP「小紅書」在台用戶數近年急劇上升，刑事局指出，中國「小紅書」APP自2024年迄今涉入1706件詐騙案件，內政部即起對其發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年。對此，政治評論員張益贍大讚政府「終於硬起來」，嘲諷「小粉紅及紅統人士要崩潰了」。

內政部警政署刑事局4日舉行記者會表示，「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格。該APP自2024年迄今已涉入1,706件詐騙案件，造成財損達2億4,768萬餘元，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。

廣告 廣告

對此，張益贍4日晚間發文力挺，直呼政府「終於硬起來」，他表示，對於支持「限制言論自由極權國家」的社群媒體，不必跟談它什麼「言論自由」的問題，中共長期以來透過「社群媒體單向輸出」，禁止中國人使用其他社群媒體，卻對其他國家輸出言論被中共控制的社群媒體。

張益贍直言，在這種不公平競爭情況下，將導致言論市場的扭曲。網路流量數據與真實世界實際狀態，完全不符，有利於中共操作「大內宣」與「大外宣」，何況中共還透過其掌握的社群媒體，進行「洗腦式認知作戰」、「網軍攻擊」及「詐欺犯罪」三合一戰略，早已形成嚴重的國安及治安問題。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

小紅書不回應、不落地、不受管 林月琴批在野黨「荒謬、狹隘」

小紅書被禁不只是因為詐騙！石明謹點出最根本原因 連TikTok都符合台灣法令