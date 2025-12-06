內政部下令封鎖「小紅書」1年...張景森大讚劉世芳「拿出鐵腕」是對的！喊話「民主不是軟弱」：繼續打！台灣需要能守住安全自由的部長

內政部本月4日宣布，將依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對中國社群APP「小紅書」發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定期間一年。對此，前行政院政務委員張景森今（6日）大讚內政部長劉世芳，「這次拿出鐵腕，是對的」。他說，「民主不是軟弱，開放不是自殺」。

針對內政部下令封鎖小紅書，張景森今日於臉書發文喊道，「劉世芳，讚！」張景森說，過去因為陸配適用《國籍法》的議題，他對內政部有點批評，「但是這一次禁小紅書，我要給劉世芳部長加100分、並且站起來拍手」。

張景森表示，中國的網路完全沒有自由，他們的平台當然不是單純的商業公司，而是黨國體系的延伸工具。他指出，小紅書拒絕配合台灣國安、治安、資安要求，卻要求自由社會讓他們恣意流竄，「這根本是不對等競爭、甚至是資訊戰滲透」。

張景森直指，「民主政府有責任保障言論自由，但更有責任捍衛資訊主權與社會安全」。他說，「當別人把你當戰場，你不能拿自由當盾牌說，『我們不能限制他』」、「那是天真，不是維護言論思想自由，而是讓極權體制來摧毁言論思想自由的空間」。

張景森表示，對那些不願遵守台灣法律、不願配合安全規範的平台，政府不只是可以處置，更有義務處置。他讚揚，「這次內政部拿出鐵腕，是對的」、「民主不是軟弱，開放不是自殺」。

最後，張景森喊話，「部長加油，繼續打！台灣需要能守住安全自由的部長」。他也預告，「為了表示我對老友的讚賞，三個月內臉書對內政部的業務，都只會有鼓勵，不會有批評！」

（圖片來源：張景森臉書、三立新聞）

