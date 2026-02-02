內政部下通牒！李貞秀就職立委前未棄中國籍「立院應予解職」

即時中心／徐子為報導



民眾黨籍中配李貞秀明（3）日將遞補、就任不分區立委，不過日前陸委會透露，政府各部會都尚未收到李貞秀放棄中國籍相關文件，而引發討論。內政部今（2）日表示，今下午已將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達立法委員李貞秀國會辦公室，並函請李貞秀提供已辦理喪失中國國籍證明影本，若李貞秀未及於就到職前辦理放棄外國國籍，立法院即應予以解職。





內政部再次指出，原中國人民身分轉換後，如欲登記參選公職，須符合《兩岸條例》第 21 條在臺設籍滿 10 年之規定，當選後就（到）職前，亦與一般國人相同，須符合《國籍法》第 20 條規定，該條文規定禁止具有雙重國籍者擔任我國公職；雙重國籍者擬任立法委員時，應於就職前辦理放棄，並於就職之日起1年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。內政部重申，戶籍與國籍是不同的法律概念，其理甚明。



內政部強調，原中國人民在未放棄中國籍前，依據中共的國家安全法、國家情報法及反間諜法等法律規定，中國人民負有配合中國情報單位要求，提供情報義務。倘原中國人民在臺擔任民選公職，同時擁有中華民國國籍和中華人民共和國籍，就會面臨法律義務上之衝突，亦可能因擔任我國民選公職而遭中共政權要求提供相關線索及證據。因此國籍法第20條規定，除維護我國國家利益外，亦保護渠等擔任民選公職可能面臨之矛盾及風險。



內政部說明，倘立法委員未及於就到職前辦理放棄外國國籍，即不符國籍法第20條之意旨。立法院就立法委員有無國籍法第20條情形，自應依職權進行調查，如經查明立法委員不符國籍法第20條規定，立法院即應予以解職。



內政部表示，已於今年1月30日函請李貞秀女士確實依國籍法第20條規定辦理相關程序，又於今日下午將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達立法委員李貞秀國會辦公室。另外，民眾黨團主任對外稱李已向中國申請放棄國籍，內政部已再函請李提供已辦理喪失中國國籍證明影本，以作為處理國籍案件之參考。





